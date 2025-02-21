特朗普向國稅局開刀　報稅季節料照裁員6700人

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）繼續大力削減聯邦政府規模，儘管目前為美國報稅季節，國稅局（Internal Revenue Service，IRS）仍將大幅裁員6,700人，約佔該部門整體的6%。目前國稅局擁有約10萬人，比特朗普首個總統任期時的8萬人顯著增加。



圖為2025年2月18日，美國聯邦政府僱員工會的地方分會，在伊利諾州芝加哥舉行集會，反對總統特朗普（Donald Trump）政府解僱環保署（EPA）的試用期員工。（Reuters）

解僱對象遍及全國 涵蓋稅務客服IT等

路透社2月20日引述國稅局官員稱，該部門招聘主管Christy Armstrong在電話會議公布裁員消息時激動落淚，並呼籲僱員在困難時期互相支持。被裁員工不少仍處於試用期，所獲保障較少。

目前為國稅局最繁忙時期，距離4月15日的報稅截止日期僅餘兩個月時間，估計今年將處理逾1.4萬億份報稅表。

知情人士透露，此次解僱對象遍及50個州、波多黎各和華盛頓特區，包括賓州、紐約州、猶他州、加州和肯塔基州的大型辦事處，涵蓋稅務人員、客戶服務人員、審理稅務糾紛上訴的獨立專家，以及IT人員。

前總統拜登（Joe Biden）執政期間，大幅增加國稅局撥款及人手，藉擴大部門規模以追查逃漏稅，重點打擊富人及大企業。特朗普等共和黨不滿，令國稅局成為開刀重點之一。

圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

全體聯邦僱員已有7.5萬人報名「肥雞餐」

與此同時，多個部門繼續大幅裁員，當局未公布最終目標人數。而此前的「肥雞餐」自願離職，已有約有75,000人報名。

路透社報道，由富豪馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）還取消多項總值約85億美元的承包合同，涉及對外援助、多元化培訓等項目。