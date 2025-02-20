DOGE亂炒人？　美國能源部「誤裁」350名核武計劃員工　翌日復職

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在其盟友全球首富馬斯克（Elon Musk）的主導下，不斷為聯邦政府進行「瘦身裁員計劃」。美國媒體近日報道，由馬斯克領導的政府效率部（Department of Government Efficiency）上周突然開除數百名負責核武計劃的能源部僱員，其後部門主管又倉促讓他們復職，這一個政策大反轉讓外界憂慮特朗普政府治下美國的核安全。



美聯社2月17日引述3名匿名美國官員報道，國家核安全管理局（National Nuclear Security Administration）多達350名員工本月13日晚突然收到解僱通知，部份人當下立即無法登入郵箱，才意識到自己可能已被炒，這批僱員14日早上亦無法進入辦公室。

據報道，這次裁員的「重災區」是位於德州的潘泰克斯核武工廠（Pantex Plant），約3成員工被裁。他們負責組裝核彈頭，是該核武企業最敏感的工作之一，需要最高級的安全許可。

報道指，由馬斯克領導的政府效率部大肆整頓能源部，目標是要裁掉約2,000人，被開除的數百名國家核安全管理局僱員只是其中一部份。

由馬斯克（Elon Musk）領銜的政府效率部（DOGE）因旗下成員背景引發爭議。該小組由六名介乎19至24歲的軟件工程師組成。他們分別是Edward Coristine（首行左一）、Akash Bobba（首行中）、Ethan Shaortran（首行右一）、Luke Farritor（次行左一）、Gautier Cole Killian（次行中）和Gavin Kliger（次行右一）。（網上圖片）

美國軍備管制協會（Arms Control Association）執行主任Daryl Kimball表示：「政府效率部的人員根本不知道這些部門負責甚麼事務就粗暴介入，他們好似並未意識到這其實更像核武部門，而不是能源部。」

據美聯社獲得的信件，14日深夜，國家核安全管理局代理局長Teresa Robbins發信給受影響的員工，表示除了28人，撤回其他所有被開除僱員的解僱決定。

這與能源部其後發表的聲明相悖，聲明指少於50名國家核安全管理局員工被解僱，他們都屬於「試用期人員」，「主要負責行政和文書工作」。

2025年2月11日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，全球首富馬斯克（Elon Musk）站在總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）身旁向記者發表講話。（Reuters）

報道提到，這次解僱事件促使美國家核安全管理局一名高級職員撰文警告並呼籲採取行動。

美國家核安全管理局副部門主管Rob Plonski撰文抨擊政府效率部的魯莽行徑：

副部門主管Rob Plonski在網上撰文指：「這是一個關鍵時刻。我們必須決定，我們是否真正致力於在世界舞台上發揮領導作用，還是屈服於那些破壞保障我們國家未來的體系，裁減負責這些職能的聯邦工作人員，充其量只能算是一種魯莽之舉，最壞的情況則是投機取巧。」