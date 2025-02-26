英媒稱美國擬將加拿大踢出五眼聯盟　白宮顧問否認

有英媒周三（2月26日）早上報道，美國政府的貿易和製造業高級顧問納瓦羅（Peter Navarro）提議將加拿大踢出情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes），他其後否認有關說法。



英媒引述白宮知情人士透露，納瓦羅正在敦促美國將加拿大踢出五眼聯盟，還稱他與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關係密切，可以輕鬆進出白宮橢圓形辦公室。納瓦羅主張加大對加拿大的壓力，將其驅逐出「五眼聯盟」。

2025年2月13日，美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室發布行政命令時，他的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）也在旁邊。（Reuters）

特朗普曾揚言要吞併加拿大，並誓言將在3月4日繼續對來自加拿大的進口產品徵收25% 的關稅；五眼聯盟是美國、加拿大、英國、澳洲和新西蘭之間的聯盟。五國除了協調行動外，還分享極其敏感的訊號和情報。以促進國家安全。

但據《國會山報》（The Hill）引述納瓦羅表示，他否認提出過有關建議，並強調這篇報道沒有可信的消息來源。「我們永遠不會與加拿大這樣的盟友一起危害我們的國家安全。」