特朗普稱加拿大國歌可作「第51州」州歌　女歌手冰球賽場改詞還擊

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)聲稱要讓加拿大做美國「第51州」,周五(2月21日)更表示加拿大可以把國歌《噢!加拿大》(O Canada)作為「第51州」之歌。本就反感特朗普言論的加拿大民眾,近日把對美國的不滿宣洩在冰球運動上,還有加拿大女歌手在球場上唱出國歌,修改一句歌詞表明立場。



▼特朗普:可以留着當「第51州」州歌

美媒報道,特朗普稱《噢!加拿大》很美麗,不忘他把加拿大納入美國領土的初心,說要留給加拿大做「州歌」。他也對這個鄰國部分商品祭出25%的進口關稅,一連串的行為已激起加拿大民眾的愛國情懷和厭惡。

上周日,美國冰球聯盟(NHL)舉辦的冰球四國賽(4 Nations Face-Off)美加超級大戰前,出現加方球迷對美國國歌發出噓聲,雙方球員更在開球2秒後大打出手。

美國時間周四晚上,在四國賽冠軍賽開場之前,加拿大女歌手香岱兒(Chantal Kreviazuk)獻唱《噢!加拿大》,還把歌詞從「在我們所有人的指揮下(in all of us command)」改成「只有我們指揮(that only us command)」。

▼香岱兒改歌詞版加拿大國歌

香岱兒的公關人員Adam Gonshor證實,特朗普「第51州」的言論是導致這一變化的原因。香岱兒本人則表示,這樣做是因為她相信民主,而一個主權國家不應該為了抵抗暴政和法西斯而自衛。