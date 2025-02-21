特朗普稱加拿大國歌可作「第51州」州歌　女歌手冰球賽場改詞還擊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）聲稱要讓加拿大做美國「第51州」，周五（2月21日）更表示加拿大可以把國歌《噢！加拿大》（O Canada）作為「第51州」之歌。本就反感特朗普言論的加拿大民眾，近日把對美國的不滿宣洩在冰球運動上，還有加拿大女歌手在球場上唱出國歌，修改一句歌詞表明立場。



▼特朗普：可以留着當「第51州」州歌

美媒報道，特朗普稱《噢！加拿大》很美麗，不忘他把加拿大納入美國領土的初心，說要留給加拿大做「州歌」。他也對這個鄰國部分商品祭出25%的進口關稅，一連串的行為已激起加拿大民眾的愛國情懷和厭惡。

上周日，美國冰球聯盟（NHL）舉辦的冰球四國賽（4 Nations Face-Off）美加超級大戰前，出現加方球迷對美國國歌發出噓聲，雙方球員更在開球2秒後大打出手。

美國時間周四晚上，在四國賽冠軍賽開場之前，加拿大女歌手香岱兒（Chantal Kreviazuk）獻唱《噢！加拿大》，還把歌詞從「在我們所有人的指揮下（in all of us command）」改成「只有我們指揮（that only us command）」。

▼香岱兒改歌詞版加拿大國歌

香岱兒的公關人員Adam Gonshor證實，特朗普「第51州」的言論是導致這一變化的原因。香岱兒本人則表示，這樣做是因為她相信民主，而一個主權國家不應該為了抵抗暴政和法西斯而自衛。