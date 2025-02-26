美加衝突升級　加拿大愛國咖啡店推Canadiano取代Americano｜多圖

綜合加拿大媒體報道，自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年11月勝出大選後，美國與加拿大的關係就變得緊張。他曾揚言要讓加拿大成為美國的第51個州，又威脅要向加拿大開徵關稅。加拿大近日就有咖啡店發起一項別出心裁的「抗議」活動，將餐牌板上的美式咖啡（Americano）改成加式咖啡（Canadiano），展示愛國情懷之餘，也向不懷好意的特朗普「示威」。



加拿大電視公司新聞網（CTV News）2月19日報道，首都渥太華（Ottawa）的一間咖啡店將菜單上廣受歡迎的「美式咖啡」易名為「加式咖啡」，以抗議美國總統特朗普對加拿大發出的吞併威脅。

網民分享加拿大咖啡店將「美式咖啡」易名為「加式咖啡」：

Morning Owl的老闆Todd Simpson表示，這個細微變化是為了「讓一個嚴肅的議題變得輕鬆一些」。

他指出：「我們現在不需要任何美國產品，這似乎是證明我們是加拿大人的一個好方法。」

Todd Simpson談到，他是受一位朋友啟發，這位朋友看見其他餐廳和零售商也進行了類似的改變。他希望其他企業也會考慮仿效。他又指：「這是一場對話，整件事都很好笑」

據報道，不少咖啡店餐牌板都出現了「加式咖啡」（Canadiano」）的字樣，然後旁邊有一面紅白相間的楓葉旗幟。美式咖啡其實是咖啡店內最常見的產品，成份是濃縮咖啡和熱水。

鑑於美國下月可能對加拿大進口的產品開徵25%的關稅，以及特朗普對「吞併」加拿大死心不息，讓許多加拿大國民現時都傾向於「購買加拿大產品」。