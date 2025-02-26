美國眾議院通過特朗普減稅和邊境議程　民主黨無人投票支持

美國眾議院周二（2月25日）通過了特朗普（Donald Trump，又譯川普）的減稅和邊境議程。據路透社報道，投票以217票對215票通過，其中一名共和黨人投了反對票，沒有民主黨人支持這項有爭議的措施，一名民主黨人沒有投票。



此前，因法案難以達到通過的門檻，眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）取消了投票，並告知眾議院議員當晚不會再進行投票。隨後，約翰遜和眾議院二號共和黨人斯卡利塞（Steve Scalise）花了數小時說服反對者支持這一法案，這是延長特朗普2017年減稅措施的初步舉措。

2025年2月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署新行政命令當天發表演說。（Reuters）

兩名領導人都說，特朗普本人也一直在與不情願的議員聯繫，討論推進4萬5000億美元（約34.9萬億港元）減稅計劃的必要性，計劃還將資助驅逐非法居住在美國的移民、加強邊境安全、增加軍事開支和放鬆能源管制。

眾議院預算尋求在10年內削減2萬億美元（約15.5萬億港元）的支出，為特朗普的議程籌措資金。特朗普第一任期內的減稅措施將於今年年底到期，他尋求將此延長。幾名強硬的保守派人士尋求進一步削減開支，加強對單獨政府資金立法的控制，以避免在3月14日資金到期後可能出現的政府關門。

本文獲《聯合早報》授權轉載

