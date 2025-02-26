特朗普手背出現「大片瘀青」惹健康疑雲 白宮解畫：這動作太多
撰文：ETtoday
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美國總統特朗普（Donald Trump，另譯川普）日前在白宮會見法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），結果卻意外發現他的手背上竟有大片瘀青，引發外界揣測。
白宮25日回應指出，手背上的大片瘀傷是「大量握手」所致。
根據NBC報道，特朗普24日在白宮與馬克龍會面，結果在現場媒體拍攝到的畫面中，特朗普的右手背出現大片瘀青，引發外界揣測。有人認為是靜脈注射或抽血造成，也有人說是使用抗凝血劑引起。
白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）澄清，特朗普手上的瘀青是大量握手所造成：
特朗普總統是人民的總統，他的奉獻精神從未動搖，他每天都在證明這一點，特朗普總統的手上會有瘀傷，是因為他每天都忙着工作，幾乎不停地與人握手。
NBC報道指出，特朗普的右手去年至少有2次出現明顯的瘀傷或泛紅，分別是在8月11月。
《時代雜誌》於2024年12月刊登的一篇報道中引述特朗普的話稱：
這是因為我每天要跟成千上萬的人握手。
特朗普在去年12月接受《NBC新聞》節目訪問時，曾表示會公開完整的健康報告，但至今尚未兌現承諾。
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