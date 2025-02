特朗普手背出現「大片瘀青」惹健康疑雲　白宮解畫：這動作太多

美國總統特朗普(Donald Trump,另譯川普)日前在白宮會見法國總統馬克龍(Emmanuel Macron),結果卻意外發現他的手背上竟有大片瘀青,引發外界揣測。



白宮25日回應指出,手背上的大片瘀傷是「大量握手」所致。

根據NBC報道,特朗普24日在白宮與馬克龍會面,結果在現場媒體拍攝到的畫面中,特朗普的右手背出現大片瘀青,引發外界揣測。有人認為是靜脈注射或抽血造成,也有人說是使用抗凝血劑引起。

特朗普2月24日在白宮與馬克龍會面期間,被拍到右手背出現大片瘀青,引發外界揣測。Makeup covers a bruise on the back of U.S. President Donald Trump's hand as he hosts French President Emmanuel Macron for meetings at the White House on February 24, 2025 in Washington, DC.(Getty Images)