特朗普手背出現「大片瘀青」惹健康疑雲　白宮解畫：這動作太多

美國總統特朗普（Donald Trump，另譯川普）日前在白宮會見法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），結果卻意外發現他的手背上竟有大片瘀青，引發外界揣測。



白宮25日回應指出，手背上的大片瘀傷是「大量握手」所致。

特朗普24日在白宮與馬克龍會面，被拍到右手背出現大片瘀青。（X截圖）

特朗普與到訪華府的法國總統馬克龍會面後，共同會見記者。（Reuters）

特朗普談及歐洲貸款支援烏克蘭，卻遭馬克龍伸手打斷並糾正。（Reuters）

根據NBC報道，特朗普24日在白宮與馬克龍會面，結果在現場媒體拍攝到的畫面中，特朗普的右手背出現大片瘀青，引發外界揣測。有人認為是靜脈注射或抽血造成，也有人說是使用抗凝血劑引起。

特朗普2月24日在白宮與馬克龍會面期間，被拍到右手背出現大片瘀青，引發外界揣測。Makeup covers a bruise on the back of U.S. President Donald Trump's hand as he hosts French President Emmanuel Macron for meetings at the White House on February 24, 2025 in Washington, DC.（Getty Images）

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）澄清，特朗普手上的瘀青是大量握手所造成：

特朗普總統是人民的總統，他的奉獻精神從未動搖，他每天都在證明這一點，特朗普總統的手上會有瘀傷，是因為他每天都忙着工作，幾乎不停地與人握手。

NBC報道指出，特朗普的右手去年至少有2次出現明顯的瘀傷或泛紅，分別是在8月11月。

《時代雜誌》於2024年12月刊登的一篇報道中引述特朗普的話稱：

這是因為我每天要跟成千上萬的人握手。

特朗普在去年12月接受《NBC新聞》節目訪問時，曾表示會公開完整的健康報告，但至今尚未兌現承諾。

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