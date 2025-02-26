礦產協議：美國窺伺烏克蘭資源　原因與中國有關？ | 新聞背後

烏克蘭據報已與美國達成協議，以共同開發烏克蘭礦產為條件，換取美國的軍事援助。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）或於本周五（28日）訪問白宮與特朗普（Donald Trump）簽署該協議。

究竟這份協議包括哪些內容？美國又為什麼對烏克蘭的礦產資源如此感興趣？



烏克蘭有哪些礦產資源？

根據基輔經濟學院（Kyiv School of Economics）的一項研究，烏克蘭控制着100多種重要礦產資源，還擁有石油和天然氣儲備。

1. 石墨

基輔估計，全球約5%的「關鍵原料」在烏克蘭，其中包括約1,900萬噸已探明石墨（Graphite）儲量。石墨用於幾乎所有的電動車電池、半導體和核反應堆。俄烏衝突開始前，美國地質調查局（U.S. Geological Survey）將烏克蘭列為世界十大石墨生產國之一。

2. 鋰

烏克蘭的鋰（lithium）儲量佔全歐洲的三分之一，有約50萬噸。而鋰是生產電池（包括電動車電池）的關鍵原料，可以延長電池的使用壽命、並且能夠對其進行長時間充電，這對於為電動車提供動力的電池至關重要。

3. 鈦

在俄烏戰爭爆發前，烏克蘭佔全球鈦（titanium）產量的7%。鈦可以用於製造飛機，也可用於建築、骨科植入物、油漆等產品中。2023年，美國地質調查局估計烏克蘭鈦儲量為840萬噸。截至去年9月，烏克蘭是美國金紅石鈦（rutile titanium）的主要供應國，佔美國進口量的8%。

2025年2月25日，烏克蘭日托米爾（Zhytomyr）地區，挖土機在烏克蘭土地上開採稀土材料。（Getty）

4. 鈾

此外，烏克蘭還擁有歐洲最大的鈾（Uranium）儲備，數量超過10.7萬噸。這種天然放射性元素是核反應堆燃料的主要來源，主要用於核電站和核武器。

5. 稀土

雖然烏克蘭的稀土（Rare earth）儲量並不高，但這種蘊含17種元素的物質在軍事、電子、和航天領域都有重要應用。

美國為何想要烏克蘭礦產？

在烏克蘭擁有的所有礦產資源中，美國曾表示對「稀土」尤其感興趣，希望利用烏克蘭打破在稀土元素上對中國的依賴。中國目前控制着全球60%至70%的稀土產量，無論是美國、歐洲還是日本，在稀土方面都依賴中國。

中國目前控制着全球60%至70%的稀土產量。（視覺中國）

由於關鍵礦產是發展再生能源、軍事和工業基礎設施的關鍵，因此被視為21世紀經濟的基礎。儘管烏克蘭在一些礦產資源的儲量上並不佔主導地位，但這些礦藏的價值預計將會隨需求的增長而飆升。

協議中有哪些內容？

協議的詳細條款尚未公布，但據烏克蘭媒體《Economic Pravda》的報道，24日雙方商討的協議草案刪掉了美國早前提出的要求獲得價值5000億美元的礦產的要求，這一條款一直是雙方談判的關鍵。

協議將成立一個共同基金，而烏克蘭將把國有礦產資源（包括石油和天然氣）及相關物流「未來變現」（future monetisation）時所得收益的50%投入該基金，用於投資烏克蘭的項目。

2024年9月27日，美國總統候選人、前總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基在紐約市特朗普大廈會面。（Reuters）

根據修訂後的條款，烏克蘭將把與資源相關的基礎設施（包括港口）收入的50%投入到一個共同設立的基金中，基金的所有權由雙方實際的財務貢獻決定，由雙方共同管理，但美國將根據其本國法律行使決策權。

據《基輔獨立報》（Kyiv Independent），特朗普在被問及烏克蘭將如何從協議中獲益時表示，烏方將得到「軍事裝備和繼續戰鬥的權利」。目前尚不清楚此處的「軍事裝備」是指先前運送的武器，還是指未來對烏克蘭的援助。

特朗普表示，目前對基輔的武器運輸可能會「持續一段時間，可能直到我們與俄羅斯達成協議為止」。英媒稱，新協議並未包括美方從開採礦產資源中獲得5000億美元潛在收入的苛刻要求。