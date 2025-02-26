DOGE內訌？美媒：21僱員辭職　批特朗普賦予馬斯克權力顛覆一切

一個多月來，馬斯克（Elon Musk）執掌的美國政府效率部（DOGE）不僅面臨着外部攻訐，如今又爆發了「內訌」。



「我們發誓要為美國人民服務，但很明顯我們無法再兑現這些承諾。」美聯社2月25日報道稱，有21名工作人員當天從「政府效率部」辭職，他們拒絕利用技術專長「拆解關鍵公共服務」，並指出馬斯克招募的許多人是「政治空想家」，缺乏必要技能和經驗。

此番辭職潮令DOGE人員規模驟減三分之一。不過馬斯克則攻擊該報道是「假新聞」，辭職人員不過是民主黨的「政治遺留人員」，就算不辭職也會被解僱。

2025年2月11日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，全球首富馬斯克（Elon Musk）站在總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）身旁向記者發表講話。（Reuters）

這些工作人員不少是工程師和數據專家，他們曾在美國數碼服務局（USDS）工作，特朗普政府後將其更名為政府效率部。所有辭職的員工之前都曾在谷歌和亞馬遜等科技公司擔任高級職務。

他們在寫給白宮幕僚長懷爾斯（Susan Wiles）的辭職信中寫道，他們是出於為公共服務的責任感才加入政府的，但特朗普賦予馬斯克的權力顛覆了這一切。

他們說，特朗普就職後的第二天，他們就被要求參加一系列面試。其中一些佩戴白宮訪客徽章的人反覆盤問他們的資質和政治立場，「試圖讓同事之間相互對立」；有些人說的話暴露出自身對技術不甚了解，「造成了重大安全風險」；許多人很年輕，似乎受意識形態和對馬斯克的崇拜所驅使，而不是為了改進政府技術。

「我們發誓要為美國人民服務，並在多屆總統任期內堅守對憲法的誓言。但很明顯，我們再也無法履行這些承諾了。」他們在辭職信中說，「身為技術人員，我們不會利用自己的技能去損害核心政府系統，危及美國人的敏感數據，或拆解關鍵公共服務。我們不會憑藉自身專業知識去執行DOGE的行動，也不會使其合法化。」

這些員工還警告稱，馬斯克招募的幫助他削減聯邦政府規模的許多人都是「政治空想家」，不具備完成眼下工作任務所需的技能或經驗。

美媒認為，工程師、數據專家、設計師和產品經理的大規模辭職，對馬斯克和特朗普的改革行動來說無疑是一次暫時的挫折。此番辭職潮令DOGE人員規模（65人）驟減三分之一。

圖為2025年2月17日，美國德州民眾在總統日（Presidents' Day）上街，抗護富豪馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）。（Reuters）

不過，白宮新聞秘書萊維特對此似乎不以為意。她在一份聲明中說：「任何以為抗議、訴訟和法律手段能阻止特朗普總統的人，在過去幾年裏肯定是與世隔絕了。特朗普總統不會被迫停止履行他做出的承諾：讓我們的聯邦政府更有效率，對辛勤工作的美國納稅人更負責。」

馬斯克在X平台上攻擊相關報道是「假新聞」，並表示這些員工不過是拒絕返回辦公室的民主黨「政治遺留人員」，就算他們不辭職，也會被解僱。

就在上周末，馬斯克拿「工作飯碗」施壓聯邦僱員48小時內提交工作周報，又引發了集體反彈。

2025年2月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室下令，就是否向美國進口的銅收關稅展開調查。（Reuters）

他22日突然宣布，按照特朗普的指示，所有美國聯邦政府僱員都必須分享他們過去一周的工作內容，否則將面臨解僱。美媒獲得的郵件顯示，一封標題為「你上周做了什麼」的郵件要求員工回覆「大約5個要點，說明你上周完成了什麼，並抄送你的上級」。

郵件指示員工不要發送任何機密訊息。不過，郵件沒有威脅要對不回覆者進行懲罰。

美聯社稱，在馬斯克發出指令後，包括聯邦調查局（FBI）、國務院和五角大樓在內的美政府關鍵機構，已指示其員工不要遵從馬斯克提交工作周報的最新要求。

報道認為，這些抵制行為表明特朗普政府內部對馬斯克不受約束的權力愈發不安，本已陷入困境的聯邦工作人員隊伍出現了新的混亂和困惑，而此時距離特朗普重返白宮開始給政府「瘦身」僅僅過去了一個月。

本文獲觀察者網授權轉載。

