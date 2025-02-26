美加關係差　加拿大28萬人聯署促撤銷馬斯克國籍　主角寸嘴回應

美國新政府上場後，總統特朗普（Donald Trump）多次指鄰國加拿大要成為「美國第51個州」，又威脅對加方產品加徵關稅等，引發加拿大國民不滿，兩國關係轉差。加拿大有議員在國會網站發起聯署，要求總理撤銷特朗普盟友、富豪馬斯克（Elon Musk）的加拿大國籍，吸引28萬人聯署響應。馬斯克則反擊指「加拿大不是一個真正國家。」



發起人、新民主黨議員安格斯（Charlie Angus）在聯署網站指，馬斯克參與違背加拿大國家利益的活動，利用財富、權力去影響加拿大選舉，並成為試圖抹殺加拿大主權的外國政府一員，要求總理撤銷馬斯克的雙重國籍身份，立即取消他的加拿大護照。

馬斯克生於南非，由於母親屬加拿大人的關係，他在少年時期取得加拿大護照，17歲前往加國，他之後到美國留學，再成為美國公民。

圖為2025年2月20日，美國保守黨政治行動會議(CPAC)在馬里蘭州舉行期間，馬斯克（Elon Musk）手持一把電鋸上台。（Reuters）

這個聯署自2月20日開始，至6月20日結束，截至2月26日有逾28萬人聯署。此後國會請願網站職員會驗證是否有至少500個簽名屬合法，不過至少要等到新議會會期開始，才能提交下議院辯論。

馬斯之後在社交網站X（前稱Twitter）回應有關新聞報道，指「加拿大不是一個真正國家。」（Canada is not a real country）之後他刪除帖文。

美國與加拿大關係變得緊張，加國近日更有咖啡店發起別出心裁的「抗議」活動，將餐牌板上的美式咖啡（Americano）改成加式咖啡（Canadiano），向不懷好意的特朗普政府「示威」。