美國特使威特科夫：若加沙停火協議談判順利　或周末前往中東

美媒引述白宮中東特使威特科夫（Steve Witkoff）周二（2月25日）表示，若以色列和哈馬斯就加沙停火協議的下一階段談判進展順利，他可能在周日前往中東。



Axios引述威特科夫在美國猶太人委員會的活動中表示，以色列代表團將在未來幾天前往多哈或開羅，就協議的下一階段進行談判。卡塔爾和埃及在會談中充當調解人。威特科夫說：「如果一切順利，我可能會在周日前往該地區。」

圖為2025年2月3日，美國中東問題特使特使威特科夫（Steve Witkoff）現身白宮。（Reuters）

Axios同日較早時引述消息人士稱，由於美國與俄羅斯和烏克蘭有關的外交努力，威特科夫將原定的中東之行推遲了幾天。

該停火協議分三階段於1月19日生效，目前第一階段已接近尾聲。停火期間，加沙的部分以色列人質以及被以色列關押的巴勒斯坦囚犯和拘留者獲得釋放。聯合國譴責對人質的虐待，並表示他們獲釋後的照片顯示他們被關押在極度惡劣的環境中。

2025年2月15日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯武裝分子在釋放以色列人質之日，在加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的街道上巡遊。（Reuters）

「我們希望有適當的時間來完成第二階段的談判，釋放更多的人質並推動談判向前發展。」威特科夫在周日表示。

「內塔尼亞胡還想保護以色列。所以他有一條紅線，也說了這條紅線是甚麼——那就是當這件事得到解決後，哈馬斯不能參與管理機構。」