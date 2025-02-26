英國國防開支2027年將佔GDP2.5%　施紀賢：特朗普上任促成該決定

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）周二（2月25日）向國會表示，英國將在2027年前將國防開支增加到相當於國內生產總值（GDP）的2.5%。他承認，一直呼籲歐洲國家增加國防開支的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台「加速」英國的決定。



天空新聞報道，施紀賢在周二上午的下議院聲明中說：「我想，我們內心深處都知道，自烏克蘭衝突爆發以來，這個決定已經醞釀2年。過去幾週我一直在思考何時需要宣布這一消息。」

2025年2月25日，英國倫敦，圖為施紀賢在下議院發表講話。（Reuters）

他否認特朗普實際上在制定英國政府的政策，稱增加國防開支完全是他自己的決定，並且一段時間以來一直在強調歐洲和英國需要做得更多。

目前英國的國防開支佔國內生產總值2.3%，如果這一比例升至2.5%，則意味自2027年起，每年國防開支將增加134億英鎊。

特朗普再次上台後，歐洲諸國對美國繼續支持歐洲安全的疑慮日益加劇，試圖加強自身安全。英國軍方指，這是英國尋求自衛，以及在俄烏停火情況下可能派遣維和部隊的最低要求。