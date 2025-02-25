美國俄羅斯站到同一邊？一天3份涉烏克蘭決議　歐洲「很憤怒」

當地時間2月24日，即俄烏衝突爆發三周年當天，第79屆聯合國大會通過了兩項涉烏決議草案，呼籲早日結束衝突。同日，聯合國安理會也以10票贊成、5票棄權通過了一份呼籲俄烏「迅速」實現和平的決議草案。



不過，這三份決議及其背後各國明里暗中的交鋒，令美國新政府與歐洲盟友在烏克蘭問題上的分歧進一步公開化。據悉，聯大24日通過的兩份涉烏決議草案分別由烏克蘭和美國提出。「烏版」草案將衝突定性為「侵略」，讓特朗普政府感到不滿。

多家媒體披露，華盛頓上週施壓烏撤回未果後，便臨時自行提出一版草案。該草案內容與後來安理會通過的決議草案內容一致，避免了上述涉俄措辭。但法德英等國24日在聯大提出多項修正案，增加了將衝突描述為「全面入侵」的提法，美國最終對這份經修正的決議草案投了棄權票。

在不少西方媒體看來，美國對修正後的「美版」草案投棄權票——以及對「烏版」草案投反對票——的做法，與支持俄羅斯並無二致。國際危機組織聯合國項目主任理高恩（Richard Gowan）觀察說，自伊拉克戰爭以來，聯合國還未曾見過如此重大的美歐分裂。他認為，這次分歧更為尖銳，因為它直接關係到歐洲的安全。

俄：兩份聯大決議都「反俄」

據聯合國網站24日消息，應烏克蘭的請求，聯大當天恢復召開關於烏克蘭局勢的第11次緊急特別會議，就該國和其他50多國共同提出的一份題為「推進實現烏克蘭全面、公正和持久和平」的決議草案進行表決。

該決議稱，其「關切地注意到」俄羅斯對烏克蘭的「全面入侵」對烏克蘭和全球其他地區造成了持久的破壞性後果，表示需要全面執行大會通過的相關決議，特別是其關於俄羅斯立即、徹底、無條件地將其所有軍事力量從烏克蘭國際公認邊界內的領土撤出的要求，以及其關於俄羅斯立即停止針對烏克蘭的敵對行動。

決議重申，不應承認任何以使用或威脅使用武力方式取得的領土具有合法性，並敦促所有會員國本着團結精神開展合作，消除戰爭對全球糧食安全、能源、金融、核安保和核安全以及環境的影響，特別指出實現烏克蘭全面、公正和持久和平的安排應考慮到這些因素。

據介紹，「烏版」決議草案以93票贊成、18票反對，65票棄權的結果獲得通過。其中，美國、俄羅斯、以色列、匈牙利等18國投了反對票；烏克蘭以及除了匈牙利以外的法國、德國、英國等眾多歐洲國家投了贊成票；中國、巴西、阿根廷等以及大多數非洲國家投了棄權票。

美國《華盛頓郵報》指出，這是聯大自本輪俄烏衝突爆發以來通過的第七項決議，也是第一項未得到美國支持的烏方決議。

隨後，聯大對美國提出的一份題為「和平道路」的決議草案進行了表決。相比三頁不到的烏版決議草案，「美版」決議草案的案文相當簡短：

「悼念整個俄羅斯聯邦-烏克蘭衝突期間的悲慘生命損失，重申《聯合國憲章》所述的聯合國主要宗旨是維護國際和平與安全以及和平解決爭端，呼籲迅速結束衝突，並進一步敦促烏克蘭和俄羅斯聯邦之間實現持久和平。」

據報道，針對美國提出的草案，俄羅斯以及法國、德國、英國等歐洲國家分別提出了多項修正案。俄方希望在「迅速結束衝突」之後插入「包括解決其根源問題」的文字，但因與決議通過所需票數要求相距甚遠未獲通過。

以法國為首的幾個歐洲國家則提出：

將「整個俄羅斯聯邦-烏克蘭衝突期間」等字改為「俄羅斯聯邦全面入侵烏克蘭期間」；

加入「重申對烏克蘭在其國際公認邊界、包括其領水內的主權、獨立、統一和領土完整的承諾」的文字；

將「烏克蘭和俄羅斯聯邦之間實現持久和平」等字，改為「烏克蘭和俄羅斯聯邦之間按照《聯合國憲章》以及各國主權平等和領土完整的原則，實現公正、持久、全面的和平」。

這三項要求均獲投票通過。聯合國網站消息說，美國、俄羅斯對三份「歐版」修正案都投了反對票；中國對前兩份「歐版」修正案投了棄權票，對第三份投了贊成票。此後，經修正的「美版」決議草案付諸表決，並以93票贊成、8票反對、73票棄權獲得通過。中國、美國投了棄權票；俄羅斯投了反對票。

雖然「烏版」決議草案獲得的支持比歐洲官員的預期（100多國贊成）要少一些，但烏克蘭外長西比加24日還是向所有支持烏克蘭的國家表示感謝。他在社交媒體上寫道：「烏克蘭和國際社會無疑也會注意到最終投票反對這份文件的同伴。最終，儘管存在種種障礙……烏克蘭外交已經證明了其捍衛原則和真理的能力。」

俄方則稱「烏版」決議和修正後的「美版」決議都是「反俄決議」。「令人遺憾的是，由於俄方關於必須消除衝突根源的修正案的缺失，而『歐版』修正案獲得通過，（『美版』決議）文件的實質已被完全歪曲。」俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈說，「我們收到的不是我們的美國同事最初提出的和平呼籲，而是另一份反俄文件，它歪曲了事實真相，對國際社會解決烏克蘭危機的方式提出了不切實際的期望和立場。」

美：烏不應過度關注過去

早前媒體就曝出，美國將投票反對「烏版」決議草案。《華盛頓郵報》說，一直到24日早上，美國還在要求烏克蘭撤回其草案，但遭到烏方拒絕。三名西方外交官和一名聯合國高級官員稱，在讓烏克蘭撤回草案無果後，美國政府試圖與歐洲盟國就「美版」草案的文本進行談判。

美聯社24日報道，據一名歐洲外交官說，美國和烏克蘭就各自提出的兩版草案，對其他國家進行了激烈的遊說活動。《華盛頓郵報》24日稱，「特朗普政府還向其他國家施壓，包括通過國務卿魯比奧向所有美國大使館發送信息，要求它們（施壓東道國）投反對票或棄權」。

按照美國常駐聯合國副代表兼臨時代辦多蘿西·謝伊（Dorothy Shea）的說法，美方認為「烏版」提案仍然關注過去，繼續要求俄羅斯撤軍，而不是「展望未來」，無益於和平結束爭端。

「聯大通過了多項決議要求俄羅斯從烏克蘭撤軍，這些決議未能阻止戰爭。這場戰爭已經拖得太久，烏克蘭、俄羅斯和其他國家的人民付出了太慘重的代價。」謝伊24日在投票前說，「……我們需要的是一項決議，標誌着聯合國所有會員國對持久結束戰爭的承諾。美國提交的決議草案正是闡明了這一點。」

就在聯大緊急表決後的幾個小時，一份「美版」決議草案又在聯合國安理會上進行表決。據悉，這份草案文本與美方在聯大提出的決議草案一致，即呼籲迅速結束衝突，並進一步敦促烏克蘭和俄羅斯之間實現持久和平。

表決前，法國、英國和希臘要求安理會推遲表決至25日下午。美國表示堅決反對推遲表決。隨後安理會就歐洲國家提出的動議進行表決，中國等6國同意，美國等3國反對，俄羅斯等6國棄權。由於未能達到最低要求9票支持票數，因此歐洲國家提出的動議未能通過，投票繼續。

之後，幾個歐洲國家像在聯大上那樣，提出了三項「歐版」修正案，但其中一項未獲得足夠支持票，另兩項因俄羅斯作為安理會常任理事國擁有一票否決權，均未獲通過。俄羅斯隨後也提出兩項修正案，要求加入包括「處理衝突根源問題」等段落，也因沒達到足夠票數，未能通過。

聯合國安理會最終表決結果顯示，美國提出的決議草案以10票贊成、0票反對、5票棄權的結果獲得通過。英國、法國等沒有動用自己的一票否決權，而是投了棄權票。

美方對這一結果表示歡迎。謝伊強調，這項決議只是邁向和平的「象徵性的第一步」，而非「和平協議」。安理會網站消息稱，法國、英國等也大體支持「美版」決議文本，但主張稱不能「讓侵略者得到獎勵」。「和平的條件必須發出這樣的信息：侵略是沒有回報的。」英國常駐聯合國代表芭芭拉·伍德沃德（Barbara Woodward）說。

涅邊賈則說，俄方珍視美方對烏克蘭危機有「深層原因」的理解。「很明顯，如今軍事化的歐洲是國際上唯一希望戰爭繼續下去的一方。」涅邊賈稱，雖然決議文本並不理想，但這是安理會首次嘗試提出「面向未來」的「建設性」措施。「從美國的文本中已經可以看到恢復歐洲和國際安全的關鍵輪廓，這讓我們感到某種樂觀。」

「歐洲對美操作感到憤怒」

聯合國安理會共有15個成員，其中中國、法國、俄羅斯、英國和美國為常任理事國，其餘10個成員為非常任理事國。一般來說，聯大決議被視作全球輿論的晴雨表，但不具有約束力，安理會通過的決議則具有國際法效力。

美方官員發言的轉向，讓一些西方媒體感到擔憂。美國《紐約時報》24日說，美國和包括英法在內的一些「最親密的盟友」，在俄羅斯和歐洲安全問題上通常站在一起，但如今卻出現了明顯的公開分歧，這顯示在俄烏衝突三周年之際，在美國新任總統特朗普的領導下，美國外交政策發生了急劇轉變。

研究和監測武裝衝突的國際危機組織聯合國項目主任理查德·高恩（Richard Gowan）觀察說，自伊拉克戰爭以來，聯合國還未曾見過如此重大的美歐分裂。在他看來，這次分歧更為尖銳，因為它直接關係到歐洲的安全。

「歐洲外交官對美國的操作感到憤怒。」高恩說，「歐盟和烏克蘭在起草決議時曾試圖與華盛頓保持聯繫。然而，美國在最後一刻突然強勢介入，提出了自己的案文，這讓歐洲方面措手不及。」

中方立場「一以貫之」

關於烏克蘭危機，中國常駐聯合國代表傅聰24日在聯合國大會烏克蘭問題緊急特別會議上表示，中方支持一切致力於和平的努力，包括美俄達成的關於啟動和談的共識。期待各當事方和利益攸關方都能參與到和談進程中來，找到照顧彼此關切、公正、持久的解決方案，達成有約束力、所有當事方都接受的和平協議。

2025年2月3日，中國常駐代表、安理會2月份主席傅聰大使在美國紐約聯合國總部舉行中外記者會。（Getty）

傅聰表示，中方在烏克蘭問題上的立場清晰明確，一以貫之。自2022年2月危機全面升級伊始，中方就提出各國主權和領土完整應得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則應得到遵守，各方合理安全關切應得到重視，一切致力於和平的努力應得到支持，這是中方在烏克蘭問題上的根本遵循。三年來，中方一直在為和平奔走，為促談努力。中方派特使積極開展穿梭外交，同俄羅斯、烏克蘭、美國、歐洲等有關各方保持接觸，呼籲堅持「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，並同巴西等全球南方國家發起成立「和平之友」小組，匯聚全球南方國家集體智慧，形成支持和推動和平的重要力量。

傅聰說，當前，談判解決烏克蘭問題的呼聲不斷上升，和平窗口正在開啟。中方支持一切致力於和平的努力，包括美俄達成的關於啟動和談的共識。中方期待各當事方和利益攸關方都能參與到和談進程中來，找到照顧彼此關切、公正、持久的解決方案，達成有約束力、所有當事方都接受的和平協議。希望歐洲為和平發揮作用，共同解決危機的根源性問題，實現歐洲大陸的長治久安。在這一關鍵時間節點，我們期待國際社會為推動危機政治解決創造有利氛圍，期待聯大為凝聚會員國和平共識發揮推動作用。中方將繼續為危機政治解決作出不懈努力。

本文獲《觀察者網》授權轉載

