一些iPhone用戶星期二（2月25日）報告稱，在使用蘋果的聽寫功能發送訊息時，說出「種族主義者」（racist）一詞被轉換為「特朗普」（Trump），隨後被迅速更正。



《紐約時報》報道，這種情況引發人們對蘋果人工智能（AI）的質疑。蘋果發言人將問題歸咎於兩個詞之間的語音重疊，並說公司正在努力修復。

支援蘋果的個人智能化系統「Apple Intelligence」

蘋果Siri團隊的前成員伯基說，這個問題是在蘋果服務器更新後出現的。

但他說，蘋果為其AI產品收集的數據不太可能導致這個問題，這很可能不僅僅是技術問題，蘋果系統的某個代碼可能讓iPhone在有人說「種族主義者」時寫出「特朗普」這個詞。

「這聽起來像是一個嚴重的惡作劇，唯一的問題是：是有人把這個偷偷塞進數據裏還是塞進代碼裏？」

蘋果在Siri中整合OpenAI旗下ChatGPT，讓用戶可以無縫轉換。 （蘋果WWDC2024發布會）

2018年，Siri也出現類似情況。當時Siri在回答「唐納德·特朗普（Donald Trump）是誰？」這個問題時顯示了一張裸照。這個漏洞與Siri引用的維基百科遭惡意編輯有關。

此前，蘋果公司宣布將在未來四年內在美國投資5000億美元（約3.88萬億港元）。該公司說，將於2026年開始在休斯頓的新工廠生產AI服務器。

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）上周會見特朗普時說，該公司將在美國投資數千億美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

