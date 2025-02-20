iPhone 16e可用Apple Intelligence 蘋果AI簡體中文版4月更新
撰文：莊勁菲
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蘋果（Apple）2月20日發布新機iPhone 16e，其可搭載Apple Intelligence（蘋果AI）服務的特性引起業界關注。蘋果同時宣布除英文外，蘋果AI從4月起將支持簡體中文、日文、韓文和法文等10種語言。此次中文更新將與「阿里雲」旗下大模型合作。
蘋果AI自2024年問世，其依賴蘋果在全球廣泛的移動設備業務獲得廣泛的關注，但因其只支持英文，所以市場上不乏各種傳聞，猜測蘋果將和百度、騰訊及字節跳動等中文網路巨頭，以及AI新星DeepSeek聯手，推出中文AI服務。
由於iPhone內建的OpenAI聊天機器人ChatGPT無法在中國內地使用，蘋果需要尋找當地合作夥伴以彌補蘋果AI功能的不足。
《界面新聞》報道，蘋果最終選擇雲計算公司「阿里雲」旗下的通義大模型合作。2月13日，阿里巴巴聯合創始人蔡崇信在迪拜舉行的2025世界政府首腦峰會上正式確認這一合作關係。
通義大模型在全球最大AI開源社區Hugging Face的開源大模型榜單中成績亮眼，其衍生模型數量眾多，下載量也位居全球前列。
報道指，除阿里外，蘋果仍在與百度合作，開發一種能處理圖片和文本的AI搜索功能，並對中文版Siri進行升級。這些功能是蘋果AI功能套件的一部份。
此次蘋果AI中文版的推出，將隨iOS 18.4、iPadOS 18.4以及macOS Sequoia 15.4等操作系統一同更新。
為推廣蘋果AI中文版的落地，該公司還將於3月25日在上海舉辦開發者活動，主題圍繞 「利用Apple智能的力量」。開發者們將有機會與蘋果官方AI負責人進行溝通，探討如何基於AI大模型優化應用與蘋果AI的交互效率。
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