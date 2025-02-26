特朗普提出建立「美國鐵穹」導彈防禦系統 據報改名「金穹」
撰文：莊勁菲
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）1月27日簽署行政命令，下令美國防長60天內制定在美建造「鐵穹」（Iron Dome）導彈防禦系統創建方案。2月20日以來，美國國防部長和官員相繼證實，將該項目改名為「金穹」（Golden Dome）。
2月20日，美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）在一支影片中稱其為「金穹或鐵穹」。軍事媒體Defense One於25日引述一位國防官員證實，計劃正式改為金穹。
據報道，多個機構的系統將在這項工作中發揮作用，包括美國導彈防禦署（MDA）的高超音速和彈道追蹤空間感測器衛星，以及太空發展署（SDA）的擴散作戰空間架構。
此防禦系統重點關注太空感測器和攔截器的概念。目前主導此類設備市場的公司是馬斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX，令人擔心該項目是馬斯克從聯邦計劃中盈利的另一種方式。
一名美軍太空部隊高官週一稱，該團隊將在幾週內完成規劃。儘管特朗普的行政命令認為美國需要以太空為中心的防禦導彈威脅，但許多批評人士質疑計劃技術上和財務上的可行性。
項目的名稱和概念影射以色列的「鐵穹」——一種旨在抵禦短程火箭和導彈的防禦系統。
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