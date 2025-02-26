特朗普提出建立「美國鐵穹」導彈防禦系統　據報改名「金穹」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）1月27日簽署行政命令，下令美國防長60天內制定在美建造「鐵穹」（Iron Dome）導彈防禦系統創建方案。2月20日以來，美國國防部長和官員相繼證實，將該項目改名為「金穹」（Golden Dome）。



2月20日，美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）在一支影片中稱其為「金穹或鐵穹」。軍事媒體Defense One於25日引述一位國防官員證實，計劃正式改為金穹。

2025年2月13日，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在比利時布魯塞爾的北約總部舉行的國防部長會議上參加新聞發布會。（Reuters）

據報道，多個機構的系統將在這項工作中發揮作用，包括美國導彈防禦署（MDA）的高超音速和彈道追蹤空間感測器衛星，以及太空發展署（SDA）的擴散作戰空間架構。

此防禦系統重點關注太空感測器和攔截器的概念。目前主導此類設備市場的公司是馬斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX，令人擔心該項目是馬斯克從聯邦計劃中盈利的另一種方式。

2024年10月1日，以色列阿什凱隆（Ashkelon），伊朗發射的彈道飛彈被以色列的鐵穹系統（Iron Dome）攔截。（Reuters）。

一名美軍太空部隊高官週一稱，該團隊將在幾週內完成規劃。儘管特朗普的行政命令認為美國需要以太空為中心的防禦導彈威脅，但許多批評人士質疑計劃技術上和財務上的可行性。

項目的名稱和概念影射以色列的「鐵穹」——一種旨在抵禦短程火箭和導彈的防禦系統。