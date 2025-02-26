特朗普變法「財政預算」見真章　Elon Musk削財赤「虛有其表」？

美國東岸時間2月25日晚，經過持續到最後一分鐘的黨內爭論之後，在國會眾議院只得3席多數的共和黨人終於通過了「預算決議」，讓國會離特朗普（Donald Trump）口中「一個又大又美的法案」（one big, beautiful bill）近了一步。

雖然馬斯克（Elon Musk）主導的「政府效率部」（DOGE）試圖削減聯邦政府開支的爭議性行動幾乎日日登上頭條，但這份「預算決議」卻沒有顯示出任何削減赤字的意志：決議提出未來10年減稅4.5萬億美元，削減政府開支2萬億美元，簡單一算，如今高企的政府赤字只會有增無減。

根據非政府組織負責任聯邦預算委員會（CRFB）的推算，這份「特朗普預算」未來10年將會至少增加2.8萬億政府赤字，每年平均赤字將佔GDP 6.8%，美國國債佔GDP比率到2034年將會由原有財政計劃的117%升至125％－－就算加上眾議院預算委員會對於經濟增長的樂觀估計，美國政府的負債未來依然是會大幅增加，其佔GDP佔比將會由今天的98％升至111％。

「大花筒」如此，難怪特朗普多次威脅要用關稅等制裁去阻止其他國家嘗試「去美元化」。

根據非政府組織負責任聯邦預算委員會（CRFB）的推算，這份「特朗普預算」未來10年將會至少增加2.8萬億政府赤字，美國國債佔GDP比率到2034年將會由原有財政計劃的117%升至125％。（CRFB）

「預算決議」並非正式撥款，只是眾議院表明其財政目標的不具約束力決議。其具體減稅項目、開支增減還需要眾議院相關委員會詳細討論決定。而在參、眾兩院（如今都由共和黨控制）都通過預算之後，雙方還要通過一個名為「預算調和」（Reconciliation）的過程去繞過參議院的60席反拉布門檻由共和黨一黨通過。

特朗普的「又大又美法案」的主要目標就是延續其本年將會過期的「2017年特朗普減稅」，但為了安撫共和黨內僅餘的「小政府主義者」，法案也提出了大幅減省開支的目標。

而為了對應特朗普「反移民」的政治主張，法案也將增撥3,000億美元給移民及海關執法局（ICE）、海關及邊境保衛局（CBP）等負責處理移民問題的機構，以及美軍來落實驅逐過千萬非法移民出境之類的政策。

美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）將「預計決議」獲通過的功勞歸於特朗普，稱後者在遊說共和黨議員上有「很大幫助」。（Reuters）

同時，這份預算也將美國國債上限提升4萬億。如今美國國債上限為36.1萬億美元，本年1月已重新開始實施，因此美國財政部暫時只能依靠特別的會計方式來避免違反這個上限。

另外，國會已通過的臨時撥款到本年3月14日將會到期，如果此前不能通過特朗普「又大又美的法案」又或者臨時撥款的話，美國聯邦政府又有可能陷入停擺。

從這個「預算決議」來看，有馬斯克加持的「特朗普變法」並沒有脫離華府傳統共和黨人的財政政策慣例－－那就是對於赤字問題施以口惠，但最後就不管赤字、只管減稅。

馬斯克實際上掌管「政府效率部」之後（按：法律上他不是該部的主管），「特朗普變法」看起來是要大刀闊斧的削減政府開支，但無論從這份預算還是「政府效率部」和馬斯克的實際行動來看，「特朗普變法」所變的似乎是政府宣傳手段又或者政府內部的權力分布，卻不是政府的效率或支出。

2025年2月11日，美國華盛頓，圖為美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在白宮橢圓形辦公室出席總統特朗普（Donald Trump）簽署行政命令活動。（Reuters）

眾議院通過的預算責成眾議院能源和商務委員會削減8,800億美元的開支（10年計）、教育和勞動力委員會削減3,300億、農業委員會削減2,300億，以及其他多個委員會削減額外5,000多億。問題是，這些削減開支的提案最終很可能會變成空談。

例如能源和商務委員會管的開支中絕大部份都是聯邦政府的老年、殘疾或低收入醫療保險開支，要削減這些項目將會遇上巨大政治阻力。而教育和勞動力委員會管的很多是學生貸款、學校午餐之類的福利，而農業委員會管的絕大部份則是食物券。

如果共和黨真的要削減這些福利，將會是給民主黨人送子彈，讓如今選舉大敗未癒的他們得到一個基於民粹攻擊共和黨和特朗普的着力點。根據最近的一個民調，63％美國民眾認為社會福利開支不足，64％認為教育開支不足，近60％認為老人窮人醫療保險開支不足，57％認為對於低收入美國人支援不足。

到最後，共和黨的預算很可能就會變成單純的減稅，將同樣需要的削減開支拋諸腦後。

2025年2月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署新行政命令當天發表演說。（Reuters）

於此，人們有可能會將「特朗普變法」削減開支的焦點轉向馬斯克，而非國會。

可是，馬斯克削減政府開支的努力至今也未見成效，而且也有放錯重點。根據美國財政部每個工作天公布的政府收支，聯邦政府的開支與過去兩年同期差不多，並沒有明顯下降。

「政府效率部」的網站如今聲稱已為政府節省了650億美元，但當中細項有極多的誇大和錯誤。此前最先由《紐約時報》發現的800萬（8 milllion）變80億（8 billlion）的被取消合約，如今突然從該網站的列表中消失，卻沒有影響該站聲稱已經節省的總額，但在這個總額中該合約就佔了近80億。

「政府效率部」的網站如今聲稱已為政府節省了650億美元。（DOGE）

而根據美聯社的調查，在「政府效率部」網站上列舉出來被取消了的政府合約中有近40％其實都沒有辦法為政府節省一分一毫，主要原因是合約條款規定政府有責任購買相關產品或服務，說取消也沒有用。

從另一個角度來看，馬斯克削減開支的手段似乎主要還是在於「削減公務員規模」。例如在剛剛過去的周末，馬斯克就利用人事管理局（OPM）向大約230萬政府人員發電郵，要求他們列舉「過去一週的五項成就」，在周一就要回覆。馬斯克同時在X上表示，如果政府人員沒有如期回覆，將會被當作辭職。

這，是他往日收購Twitter後炒掉大部份人的做法之一。由於各政府部門都沒有責任回覆人事管理局，就連特朗普任命的不同部門主管，當中包括聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）、國家情報總監加伯德（Tulsi Gabbard）以至國防部和國務院，都指示僱員不要回覆人事管理局的電郵要求。

聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）是特朗普死忠份子，曾創作兒童書籍，以童話故事的方式闡述民主黨人針對特朗普的陰謀。（Amazon截圖）

此事在周末就引起了特朗普陣營內鬥的猜測。其後，特朗普公開為馬斯克的行動背書，但同一時間，人事管理局就澄清回覆該電郵與否只屬自願性質。該電郵所造成的人事混亂依舊未變。

但無論如何，以削減公務員規模的方式來節省政府開支，其實是緣木求魚－－因為公務員薪金（不計軍人）的開支只佔聯邦政府開支的4％。

而且，公務員規模其實自70年代以來也沒有增加過，可以削減的空間非常有限。特別是，特朗普的很多政策也明顯需要更多公務員來執行－－例如他的所謂「對等關稅」就有可能會把原本幾乎放諸天下皆準的1萬多個關稅分類擴展成針對不同國家的超過200萬個分類，當中所需的行政成本極高。

美國聯邦公務員規模自70年代以來也沒有明顯增加過。（USAFACTS）

不少分析認為，以削減公務員來削減開支只是特朗普和馬斯克試圖擴大對聯邦政府控制的圖謀，所謂的削減開支只是公關宣傳上的掩飾而已。從目前的情況來看，這種分析離事實並不遠。