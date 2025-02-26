特朗普舔馬斯克腳AI假片　幕後黑手據報屬內部員工　或有法律後果

美國住房和城市發展部（HUD）總部的電視屏幕上近日驚現一段美國總統特朗普（Donald Trump）親吻富豪馬斯克（Elon Musk）腳部的AI影片，經媒體曝光後引起瘋傳。據《紐約郵報》報道，政府已經查出入侵電視系統並播放影片的幕後黑手，或令其承擔法律後果。



住房和城市發展部的消息人士未透露黑客身份，但表示昨天（24日）有人被護送從總部離開，稱「目前正在探討法律後果，並考慮暫停或終止與該部門有關的一些服務。」

24日上午，一段AI生成的總統特朗普親吻、吸吮並撫摸億萬富豪馬斯克腳部的影片在美國住房和城市發展部（HUD）總部循環播放，畫面上更寫着「真正的國王萬歲」字樣。大樓工作人員最終為停止畫面播放到各樓層拔電視插頭。當局事後證實，有黑客入侵電視系統，令相關畫面播出。

馬斯克領導的政府效率部（DOGE）近期正努力減少聯邦政府勞動力和開支，而住房和城市發展部則是其首要目標，影片疑為表達反抗。

DOGE早前宣稱已從該部門追回19億美元（約148億美元），《華盛頓郵報》更引述內部備忘錄指，預計還有約4,000名住房和城市發展部員工將被裁員。馬斯克早前更要求所有聯邦政府員工以電郵匯報工作，否則將解僱，事發當日正是馬斯克要求的最後期限。