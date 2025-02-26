美國新「赦免沙皇」：昔因毒品判終身監禁　金卡戴珊為她爭取減刑

美國總統特朗普（Donald Trump）日前在白宮舉行的黑人歷史月活動上，任命曾因毒品被判終身監禁的黑人女子約翰遜（Alice Marie Johnson）為「赦免沙皇」（pardon czar）。



據美國全國公共廣播電台（NPR）25日報道，約翰遜將推薦一些合適的人選獲得總統減刑。

約翰遜24日表示，在新崗位上，她不會辜負特朗普對她的信任。

她稱，特朗普給了她明確的指示，「從我獲釋以來，我一直在不停地工作，這實際上是我一直在做的工作的延續。過去，我已經向總統提交了許多赦免案」。

她強調，在提出赦免建議時，確保「社區安全」是重中之重。她的目標是保證那些獲得減刑的人不僅有第二次機會，而且還有「成功的最佳機會」。

「我不希望在幫助人們回家的同時，卻又讓他們陷入失敗的境地。」約翰遜說，她將對那些假釋人員進行後續跟蹤並提供支持。

約翰遜還表示，她將與特朗普任命的白宮信仰辦公室主任凱恩（Paula White-Cain），以及司法部部長邦迪（Pam Bondi）合作，共同完成相關工作。

另據商業內幕（Business Insider）報道，現年69歲的約翰遜出生於密西西比州奧利夫布蘭奇，她是一位單身母親，育有5個孩子。她經歷了一段糟糕的婚姻，離婚後認識了一個吸毒的男人，隨後涉足毒品交易。1996年，約翰遜因販毒和洗錢等罪名被判終身監禁、不得保釋。

2025年2月，約翰遜（Alice Marie Johnson）獲特朗普任命為「赦免沙皇」（pardon czar）（X@Alice Marie Johnson）

據報道，美國自媒體「mic」曾在2017年採訪在獄中的約翰遜，她當時表示，為了賺快錢捲入毒品集團是她此生做的最糟糕的一個決定。

約翰遜堅稱，自己從未販賣毒品或參與毒品交易，她只是讓涉毒人員使用她的電話、為他們傳遞訊息，她還幫其中一名涉毒者保管過錢財。

「mic」的採訪引起了真人騷明星金·卡戴珊（Kim Kardashian）的注意，她為約翰遜重新僱用了法律團隊，幫助她獲得了足夠的媒體曝光度，把這個話題變成一個社會特點。她還聯繫到伊萬卡（Ivanka Trump）和庫什納（Jared Kushner），最終把這個案子放到了特朗普的辦公桌上。

卡戴珊此前談及這麼做的原因時表示，她覺得約翰遜的本質不壞，她想到自己也曾做過這樣那樣的錯誤決定，如果因為一個初犯的非暴力犯罪，就被判終身監禁不得假釋，就太離譜了。

在卡戴珊的助推下，2018年6月，特朗普為約翰遜的終身監禁減刑。白宮在一份聲明中寫道，「約翰遜對她過去的所作所為負有責任。儘管獲得無期徒刑，但她在服刑期間積極改造，堪稱模範，甚至成為獄友的導師。儘管政府對犯罪行為態度嚴厲，但仍然認為應該給那些向社會償還債務、努力在獄中改造的贖罪者第二次機會。」

2020年8月，特朗普給予約翰遜完全赦免，還請她就其他有必要赦免的案件向他提供建議。

約翰遜告訴美國全國公共廣播電台，在獄中，她自願擔任臨終關懷工作者，指導其他被監禁的婦女，甚至還創作了戲劇劇本。

金卡戴珊2018年5月到訪白宮時與特朗普合照（X@Donald J. Trump）

出獄後，約翰遜一直是刑事司法改革的堅定倡導者，她呼籲廢除強制性最低量刑法律。她還成立了「為善行動基金會」，幫助他人獲得寬大處理。2019年，她出版了一本回憶錄，名為《重生：從監禁到自由的旅程》。

她在獲釋後告訴美國公民自由聯盟（ACLU），「現在我有了發聲的機會，我要用它為那些仍在服刑的人而戰。量刑改革是有意義的，為了人類，是時候在量刑問題上做出改變了。」

上周四（20日），特朗普在宣布委任時稱，「約翰遜坐牢的原因，在今天可能根本不會被起訴」。

他告訴約翰遜，「你一直在激勵着人們，我們會聽取你關於赦免的建議。你會找到和你一樣的人。」

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