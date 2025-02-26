美國烏克蘭籌備礦產協議最終方案　澤連斯基：未就安全保障達共識

美國與烏克蘭正籌備共同礦產協議的最終方案，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月26日表示，初步協議「將帶來進一步交易」，更像是一個框架，他證實尚未就安全保障達成共識。



2025年2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭三週年，烏克蘭首都基輔，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席「支持烏克蘭」（Support Ukraine）峰會後與其他領導人一起出席新聞發布會時講話。（Reuters）

澤連斯基指，烏克蘭需要知道能依靠美國什麼，又指想直接詢問特朗普，美方會否停止軍事援助，他指初步協議能否成功，取決特朗普。

他向傳媒表示，這是與美國達成更廣泛協議的一部份，以為烏克蘭提供安全保障，確保持久和公正的和平。

烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal，左一）2025年2月23日在烏克蘭首都基輔出席論壇活動（Reuters）

烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）同日較早前表示，美國與烏克蘭已準備礦產協議的最終方案，並談到協議的設想包括創建聯合投資基金。他稱烏克蘭政府今天將授權簽署協議。

他指協議與烏克蘭安全保障直接相關，條款會表明美國支持烏克蘭為獲得安全保障所作的努力，以建立持久和平。

2025年2月25日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters·）

克里姆林宮2月26日則表示，俄羅斯與美國之間正籌備專家級別的談判，目前未有俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與美國總統特朗普（Donald Trump）舉行通話的計劃。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，俄美外交官代表27日會在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）會面，討論解決雙邊爭端的問題，這些爭端是他們認為對結束俄烏戰爭至關重要的更廣泛對話一部份。