去DEI議案遭股東壓倒式否決 特朗普稱蘋果應廢除多元化政策
撰文：藺思含
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蘋果周二否決一項捨棄多元化、公平與包容性（DEI）政策的提案。美國總統特朗普（Donald Trump）2月26日在自家社交媒體Truth Social上表示，蘋果公司應該廢除這項政策，稱「DEI已經死」。
特朗普發文稱：「蘋果應該去掉DEI規定，而不僅僅是作出調整。DEI是一個騙局，對我們的國家產生非常壞的影響。DEI已死！」
昨日（25日），蘋果公司股東在年度大會上以約2億贊成票和88億反對票的壓倒式票數，否決一項要求終止其多元化、公平與包容性（DEI）政策的議案。令蘋果成為Meta、Open AI等幾個科技巨頭中惟一一家沒有捨棄DEI的公司。
作出該議案的美國保守派智庫「國家公共政策研究中心（National Center for Public Policy Research）」指出，鑑於近期相關法律變化，如果不取消DEI政策，蘋果可能因歧視而面臨法律風險。蘋果公司則稱已經積極進行監督來避險。
據路透社報道，蘋果並未就僱員的種族、性別等設定目標或者配額，而是採取支援傳統非裔美國人學院和大學等方法來實踐DEI。
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