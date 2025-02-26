去DEI議案遭股東壓倒式否決　特朗普稱蘋果應廢除多元化政策

蘋果周二否決一項捨棄多元化、公平與包容性（DEI）政策的提案。美國總統特朗普（Donald Trump）2月26日在自家社交媒體Truth Social上表示，蘋果公司應該廢除這項政策，稱「DEI已經死」。



特朗普發文稱：「蘋果應該去掉DEI規定，而不僅僅是作出調整。DEI是一個騙局，對我們的國家產生非常壞的影響。DEI已死！」

昨日（25日），蘋果公司股東在年度大會上以約2億贊成票和88億反對票的壓倒式票數，否決一項要求終止其多元化、公平與包容性（DEI）政策的議案。令蘋果成為Meta、Open AI等幾個科技巨頭中惟一一家沒有捨棄DEI的公司。

2023年9月13日，圖為一名男子在中國上海蘋果專賣店外的蘋果標誌旁查看手機。（Reuters）

作出該議案的美國保守派智庫「國家公共政策研究中心（National Center for Public Policy Research）」指出，鑑於近期相關法律變化，如果不取消DEI政策，蘋果可能因歧視而面臨法律風險。蘋果公司則稱已經積極進行監督來避險。

據路透社報道，蘋果並未就僱員的種族、性別等設定目標或者配額，而是採取支援傳統非裔美國人學院和大學等方法來實踐DEI。