會晤王毅　新西蘭外長：向中方反映解放軍演習通知時間短一事

新西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）訪華，2月26日在北京與中國外長王毅舉行會談，他之後向傳媒指，有向中方反映解放軍上週在塔斯曼海（Tasman Sea）演習通知時間短一事。



中國海軍在澳洲、新西蘭附近海域舉行實彈演習，引發澳方、新方注意，根據澳媒報道，澳洲外長黃英賢2月21日在南非會見王毅時，曾向對方談到演習前通知時間短一事。中國國防部發言人23日批評澳洲蓄意炒作，指中方行動符合國際法及國際通行做法。

彼得斯最新指，曾就通知時間短一事向中方反映，又稱也談到幾個月前中國導彈落在法屬玻里尼西亞附近海域一事，他稱太平洋島嶼當時幾乎沒有收到警告。

中國外長王毅2025年2月18日在美國紐約接受傳媒提問（Reuters）

中國外交部則指，王毅在會談上指出雙方要堅持相互尊重，國家不分大小強弱都一律平等，有權選擇適合自身的發展道路。

他指雙方應該堅持對彼此的正確認知，超越歷史、文化、地緣和制度的差異，在互相尊重基礎上進一步發展友好合作，成爲互相信任、互相成就的夥伴。

中方倡盡快啟動服務貿易負面清單談判

對於一些具體分歧，雙方可通過建設對話妥善解決，王毅說雙方要聚焦互利合作，中國高水平對外開放和超大規模市場將繼續爲新西蘭提供更大合作機遇，雙方要推動經貿合作提質升級，盡快啟動服務貿易負面清單談判，共同打造人工智能、綠色經濟、應對氣變等新增長引擎。