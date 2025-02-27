《華郵》揭Elon Musk生意高度依賴政府資助　過去20年獲逾3000億

全球首富馬斯克（Elon Musk）自去年大力支持美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）競選，如今領導旨在削減政府開支的政府效率部門。《華盛頓郵報》周三（2月26日）揭露他功成名就的背後，指他早在20年前就有獲得政府援助，總計獲得至少價值380億美元（約2953億港元）的政府合約、貸款、補貼與稅收減免協助他發展個人事業。



報道根據政府公開資料分析得到這一金額，其中近三分之二的資金在過去五年已流入馬斯克的企業，光是在2024年，聯邦和地方政府就向馬斯克的公司投入了至少63億美元（約490億港元），成為迄今為止的最高金額。

網民分享《華盛頓郵報》就馬斯克獲得政府資助的分析：

馬斯克旗下最為人所知的兩間公司——電動車生產商特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司SpaceX均與政府資助有關。有消息人士指早在2008年特斯拉陷入財困時，剛接手成為行政總裁一職不久的馬斯克就在當年聖誕節前夕，請求時任環保部長的Lisa Jackson幫忙取得關鍵的認證，以獲取能源部的低息貸款。

2024年7月23日，美國新澤西州帕拉默斯，數輛特斯拉（Tesla）電動車停放在的特斯拉特約經銷商店外。（Reuters）

報道指，2010年從能源部獲得的4億6500萬美元貸款（約36億港元），造就特斯拉其後迅速崛起，有預算進一步推出豪華電動車Model S，還買下位於加州弗蒙特（Fremont）的工廠。取得貸款的半年之後，特斯拉公開上市。

一位熟悉特斯拉財務狀況的前高層表示：「如果沒有這筆貸款，特斯拉早就倒閉了。」由於擔心遭到報復，這位高層要求匿名。 他形容「這是一筆在關鍵時刻發放的關鍵貸款。」

2025年2月26日，美國華盛頓，圖為馬斯克（Elon Musk）參加特朗普主持上任後的首次內閣會議。（Reuters）

報道指目前所知的金額均來自公開資料，並不包括列為機密的國防、情報項目，因此馬斯克實際獲得的政府補貼金額可能更高。SpaceX近年亦與政府關係密切，還正與NASA、國防部、聯邦總務署（General Services Administration，GSA）等7部門擁有共52項合約，料馬斯克未來可因此再獲利118億美元（約917億港元）。