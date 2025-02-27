特朗普：澤連斯基周五訪美簽署礦產協議　惟不會提供安全保障

英國媒體報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）召開上任後的首次內閣會議時確認，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日（本周五）將會訪問華盛頓，並簽署礦產協議。但特朗普同時指美國不會向烏克蘭提供任何安全保障，只有歐洲能為烏方提供保障。



據路透社報道，烏克蘭政府26日表示，將同意與美國達成一項框架礦產協議，但該協議是否成功將取決於與美國總統特朗普稍後進行的談判。

根據該協議，基輔將把其礦產資源的部份收入投入與美國共同控制的一個基金，該協議對烏克蘭爭取美國持續支持至關重要。特朗普正尋求儘快結束俄烏戰爭，迄今為止烏克蘭與歐洲皆無法參與由美國及俄羅斯主導的和談。

2025年2月26日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）主持上任後的首次內閣會議。（Reuters）

報道引述特朗普：「我不會做出過多的安全保障。我們將讓歐洲來提供。」

澤連斯基強調，最重要的是，目前的協議草案並沒有將烏克蘭視為需要償還數千億美元軍事援助的債務國（debtor）。

他在基輔表示：「該協議可以成為未來安全保障的一部份，協議就是協議，但我們需瞭解協議背後更廣泛的願景。」

澤連斯基又指：「這項協議可以獲得重大成功，也可能靜悄悄地消失。而成功與否取決於我們與特朗普總統的對話。」

2025年2月26日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）主持他上任後的首次內閣會議。（Reuters）

他說，如果美國願意為烏克蘭提供安全保障，那將是一次成功。

烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal，左一）2025年2月23日在烏克蘭首都基輔出席論壇活動（Reuters）

報道最後提到，烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）宣布，烏克蘭政府批准與美國簽署礦產框架協議。

什梅加爾在Telegram通訊應用程式上表示：「今天，（烏方）政府批准烏克蘭與美國簽署成立重建投資基金的決定。」