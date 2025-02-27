特朗普推遲至4月2日向加墨徵關稅　稱很快會宣布對歐盟加徵25%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於2月26日出席第二個任期的首次內閣會議，重申對自墨西哥和加拿大進口產品加徵25%關稅措施，將在4月2日生效。此前他分別與兩國總統達成協議，將互相加徵關稅推遲一個月，原定3月4日限期屆滿，而4月2日也是白宮提出徵收對等關稅的日期。特朗普又稱，將很快宣布對歐盟徵收關稅，料徵收25%，將適用於汽車和所有其他產品。



關稅/美墨關係：圖為2025年1月31日無人機拍攝的畫面，顯示大量貨車在墨西哥邊境城市華雷斯市（Ciudad Juarez）排隊，等候進入美國。（Reuters）

特朗普推遲加拿大和墨西哥加徵關稅的生效時間，墨西哥披索和加元應聲受到提振。墨西哥披索兌美元一度上漲0.9%；加幣則抹去跌幅。

特朗普2月3日時宣布，與墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）通電話，雙方達成協議，美國立即暫停對墨西哥加徵25%關稅的措施一個月。欣鮑姆也宣布，在與特朗普總統通話後，墨西哥也暫停對美國加徵關稅一個月。特朗普同日與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）通話，亦達成相同協議。

壘西哥及加拿大當時均稱，願加強邊境的人員部署，以阻止非法移民及毒品、尤其是芬太尼流入美國。特朗普當時表示，兩國將利用一個月的暫停階段，進一步進行談判。