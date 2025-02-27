中國駐歐盟使團：反對歐盟制裁華企　另促官員停止干涉香港事務

中國駐歐盟使團於2月27日表示，對於歐盟宣布在第16輪對俄制裁中，將部份中國企業和個人列入清單，中方表示強烈不滿。另使團在25日表示，針對有歐洲官員在社交媒體發文，就有關反中亂港組織解散事妄加議論，中方亦表示強烈不滿和堅決反對。



圖為2019年9月19日，歐盟旗幟在比利時布魯塞爾歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

中國駐歐盟使團發言人稱，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁。歐方做法於理無憑、於法無據，十分錯誤，中方表示強烈不滿、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，勸和促談，致力於推動危機政治解決，敦促歐方立即停止在沒有事實依據的情況下對中方抹黑推責，立即停止列單中國企業。中國將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

至於有歐洲官員在社交媒體發文，就有關反中亂港組織解散事妄加議論。使團發言人重申，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。使團要求歐方切實尊重中國主權和領土完整，停止對香港事務說三道四、指手畫腳，停止干涉中國內政。