路透社：WTO譴責俄羅斯入侵烏克蘭聲明　美國首投棄權票

2025年2月24日是俄羅斯入侵烏克蘭3周年，路透社引述消息人士指，美國周三（2月26日）對世界貿易組織（WTO）成員譴責俄羅斯侵略烏克蘭的聲明投了棄權票，今次是美國首次棄權，未有支持該年度聲明。



據報道，美國在24日召開的聯合國大會中先後對兩項決議草案投出棄權票與反對票，分別涉及呼籲結束俄烏戰爭與譴責俄羅斯侵略行徑的提案。報道引述美國官員指，美國今次在WTO做出的決定符合此前在聯合國大會中所持有的立場。

圖為2025年2月24日，聯合國大會在美國紐約召開第11次緊急特別會議，就俄烏戰爭的決議草案進行表決。（Reuters）

報道分析，美國周三首投棄權票的舉動，是美俄關係轉變的另一個訊號。WTO的聲明譴責俄羅斯入侵烏克蘭，對烏克蘭人的生活和經濟造成毀滅性影響。44個世貿組織成員和烏克蘭簽署了該聲明，其中包括歐盟、英國、加拿大和澳洲。

圖為2022年10月5日在瑞士日內瓦舉行的新聞發布會之前，鏡頭下世界貿易組織 (WTO) 總部外的標誌。（Reuters）

美國早前就斡旋俄烏和平時，向烏克蘭提供有關出讓烏境內50%礦產以求美國保護的協議，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）早前拒絕，但26日稱已同美國達成初步協議。