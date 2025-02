特朗普首次主持內閣會議　拒回應會否阻止北京對台動武

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周三(2月26日)在白宮召開上任後首次內閣會議。記者當場提問特朗普,指今屆美國政府會否保證阻止北京武統台灣。特朗普拒絕置評,直言「我永不想將自己置於那樣的處境(I don't want to ever put myself in that position.)」。



據路透社報導,特朗普上任後對中國揮舞關稅大棒,對華加徵10%關稅,但他指自己與習近平主席關係良好,仍打算與中國保持友好關係,包括讓中國到美國投資。

2025年2月26日,美國華盛頓,總統特朗普(Donald Trump)主持上任後的首次內閣會議。(Reuters)

美國長期來對台灣問題採取「戰略模糊」(strategic ambiguity)政策,即不會就台灣問題明確表態,上任總統拜登(Joe Biden)打破慣例,表示若台灣遭到中國入侵將會介入。

特朗普今次則強調自己絕不公開就台灣問題發表評論(I never comment on that)。

特朗普今次內閣會議中談及多個議題,還包括削減政府開支、關稅政策、美烏礦產協議等,領導政府效率部的富豪馬斯克(Elon Musk)亦有出席。