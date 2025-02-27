特朗普首次主持內閣會議　拒回應會否阻止北京對台動武

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（2月26日）在白宮召開上任後首次內閣會議。記者當場提問特朗普，指今屆美國政府會否保證阻止北京武統台灣。特朗普拒絕置評，直言「我永不想將自己置於那樣的處境（I don't want to ever put myself in that position.）」。



據路透社報導，特朗普上任後對中國揮舞關稅大棒，對華加徵10%關稅，但他指自己與習近平主席關係良好，仍打算與中國保持友好關係，包括讓中國到美國投資。

2025年2月26日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）主持上任後的首次內閣會議。（Reuters）

美國長期來對台灣問題採取「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策，即不會就台灣問題明確表態，上任總統拜登（Joe Biden）打破慣例，表示若台灣遭到中國入侵將會介入。

特朗普今次則強調自己絕不公開就台灣問題發表評論（I never comment on that）。

2025年2月26日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）主持他上任後的首次內閣會議。（Reuters）

特朗普今次內閣會議中談及多個議題，還包括削減政府開支、關稅政策、美烏礦產協議等，領導政府效率部的富豪馬斯克（Elon Musk）亦有出席。