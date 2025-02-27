聯邦僱員不回覆述職電郵或被裁　特朗普：有誰不滿Elon嗎?

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，約百萬名沒有回應億萬富翁馬斯克（Elon Musk）述職要求的聯邦僱員面臨失去工作的風險。



特朗普周三（2月26日）在他第二個任期的首次內閣會議上對記者說：「那100萬名尚未回應埃隆的人，他們懸了，我不覺得我們對此感到興奮。」特朗普此番講話之前，白宮周三要求聯邦機構最晚3月13日提交有關「大規模裁員」的計劃。這是大幅削減政府規模的第一階段。

2025年2月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區主持首次內閣會議。（Reuters）

特朗普還說，他將責成內閣部長在各自部門內建立團隊，研究削減開支的可能性。馬斯克說，他有信心他的團隊可以「找出1萬億美元（約7.77萬億港元）的節支；這將達到7萬億美元（約54.4萬億）預算的約15%」。

彭博社（Bloomberg）引述馬斯克對內閣官員的講話說：「只有在你們的支持下才能實現這一點，因此這對總統來說是一項非常緊迫的支持職能。」

儘管如此，特朗普會前淡化任何分歧。「所有內閣成員都對埃隆非常滿意。媒體將在今午的內閣會議上看到這一點！」總統在他的社交媒體網站上寫道。在內閣會議上，特朗普問部長們是否對馬斯克的工作感到不滿，並玩笑式地威脅，誰敢說是，就把誰轟出去。與會的各部負責人報以熱烈的掌聲。

減員計劃共分兩階段，要求各機構在4月14日之前改革組織架構，並提交將辦公室從哥倫比亞特區遷往「成本較低地區」的建議書。白宮管理和預算辦公室主任沃特（Russell T. Vought）、人事管理辦公室代理主任埃澤爾（Charles Ezell）周三通過備忘錄發布上述命令。馬斯克的政府效率部（DOGE）將進駐每個政府機構以幫助執行這些計劃。

備忘錄沒有提供任何具體的裁員目標，但說「起點」應該是政府停擺期間視為非必要的工作崗位。從歷史上看，當聯邦政府因為國會未能撥款而無法正常運作時，大約40%的政府僱員將休無薪假，直到國會批准新的撥款為止。

本文獲《聯合早報》授權轉載

