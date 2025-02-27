特朗普班底｜美國參議院確認格里爾出任貿易代表
撰文：官祿倡
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美國參議院周三（2月26日）以56票贊成、43票反對的結果確認總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名的格里爾（Jamieson Greer）擔任貿易代表。他在參議院的聽證會上表示，將盡快重新就美國-墨西哥-加拿大協定 (United States–Mexico–Canada Agreement，USMCA）展開談判，以確保中國不會利用該協議作為後門（back door）進入美國。
據路透社報導，格里爾是一位具有國際貿易法背景的律師，曾在特朗普首個總統任期內，擔任時任美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）的幕僚長。
路透社早前形容他對中國的看法與特朗普及萊特希澤一致，認為有必要對中國採取強而有力的行動，以對抗其由國家驅動，嘗試主導全球產業的行為並保護美國就業和工業的努力。
特朗普在就任後對多國加徵關稅或發出關稅威脅，包括中國、墨西哥與加拿大，他早前揚言對墨加兩國加徵25%關稅，但與墨加首腦通話後決定暫緩一個月，即在3月4日實行。
不過特朗普在26日的內閣會議中重申加稅措施將在4月2日生效，他亦強調將很快宣布對歐盟徵收關稅，料徵收25%，將適用於汽車和所有其他產品。
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