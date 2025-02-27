白宮下令更大規模裁員　資深公務員成目標　環保局將減65%人手

美國政府2月26日要求聯邦機構展開更大規模裁員，要求各部門在3月13日提交大幅削減僱員的計劃，取締不必要的崗位、提高效率，但未給出裁員人數目標。美媒指此次裁員或改變政府運作方式。



根據白宮及美國人事管理辦公室（Office of Personnel Management ，OPM）發出的備忘錄，各聯邦機構應通過刪除不必要崗位、減少機構持有的聯邦財產和預算、為公眾提供更好服務和提高效率為原則進行裁員。

儘管備忘錄沒有給出具體的裁員目標，但特朗普在內閣會議上表示，環境保護局將裁員65%。路透社則引述消息人士指，美國魚類及野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）和印第安事務局 (Bureau of Indian Affairs) 等將裁員達40%。

圖為2025年2月18日，美國聯邦政府僱員工會的地方分會，在伊利諾州芝加哥舉行集會，反對總統特朗普（Donald Trump）政府解僱環保署（EPA）的試用期員工。（Reuters）

據路透社報道，全美隸屬於聯邦政府的230萬文員中，已有約10萬人在上一輪裁員中被解僱或接受離職費，當中大多數人尚在試用期內，而此次裁員對象將針對資深公務員。

美媒報道還指，由於此次不止是人員削減，而是直接取締崗位，預計政府各方面運作都會受影響。