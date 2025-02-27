不只美聯社被拒　路透社等媒體被禁止報道特朗普內閣會議

路透社報道，根據美國政府關於媒體報道的新政策，在美聯社之外，白宮周三（2月26日）又拒絕路了透社等新聞機構的記者採訪總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的首次內閣會議。



白宮拒絕了美聯社（AP）攝影師和來自路透社、《赫芬頓郵報》（HuffPost）和德國《每日鏡報》（Tagesspiegel）的3名記者進入現場。

2025年2月25日，美國華盛頓特區白宮新聞發布會上，在法官駁回美聯社臨時限制令申請後，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）在顯示「勝利」字樣的電視屏幕旁講話。（Reuters）

美國廣播公司（ABC News）、Newsmax的電視台攝影團隊，以及Axios、Blaze media、彭博社和全國公共廣播電台（NPR）的記者則獲准報道這項活動。

特朗普政府周二宣布，白宮將決定哪些媒體可以在橢圓形辦公室等較小的空間報道總統。

白宮記者協會（WHAC）傳統上負責協調「總統記者團」的輪調，路透社幾十年來一直參與該協會。

2025年2月26日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮主持第二任期的首次內閣會議。（Reuters）

白宮新聞秘書萊維特 (Karoline Leavitt) 表示，雖然傳統媒體組織仍被允許每天報道特朗普，但政府計劃改變小空間報道的參與者。由WHCA管理的「白宮記者團」（press pool）允許選定的電視、廣播、通訊、印刷和攝影記者報道事件並與更廣泛的媒體分享他們的報導。