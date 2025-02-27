不只美聯社被拒 路透社等媒體被禁止報道特朗普內閣會議
撰文：莊勁菲
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路透社報道，根據美國政府關於媒體報道的新政策，在美聯社之外，白宮周三（2月26日）又拒絕路了透社等新聞機構的記者採訪總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的首次內閣會議。
白宮拒絕了美聯社（AP）攝影師和來自路透社、《赫芬頓郵報》（HuffPost）和德國《每日鏡報》（Tagesspiegel）的3名記者進入現場。
美國廣播公司（ABC News）、Newsmax的電視台攝影團隊，以及Axios、Blaze media、彭博社和全國公共廣播電台（NPR）的記者則獲准報道這項活動。
特朗普政府周二宣布，白宮將決定哪些媒體可以在橢圓形辦公室等較小的空間報道總統。
白宮記者協會（WHAC）傳統上負責協調「總統記者團」的輪調，路透社幾十年來一直參與該協會。
白宮新聞秘書萊維特 (Karoline Leavitt) 表示，雖然傳統媒體組織仍被允許每天報道特朗普，但政府計劃改變小空間報道的參與者。由WHCA管理的「白宮記者團」（press pool）允許選定的電視、廣播、通訊、印刷和攝影記者報道事件並與更廣泛的媒體分享他們的報導。
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