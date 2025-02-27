施紀賢訪美　共和黨人促英國阻中國興建倫敦大使館

美國國會及行政當局中國委員會（CECC) 主席史密斯和眾議院美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on the Chinese Communist Party）共和黨主席穆勒納爾2月26日去信英國駐美大使文德森（Peter Mandelson），敦促文德森向即將訪美的英國首相施紀賢（Keir Starmer）傳達其憂慮。



中國計劃在其幾年前購買的英國皇家造幣法院（Royal Mint Court）舊址興建一座約70萬平方呎的大使館，預計建築面積將是目前中國駐英大使館10倍。

2025年2月25日，英國倫敦，圖為施紀賢在下議院發表講話。（Reuters）

史密斯（Chris Smith）和穆勒納爾（John Moolenaar）在信件主張，考慮到中國在人權方面的記錄，以及包括媒體大亨和英國公民黎智英在內的數千的政治犯仍未釋放，英國不應讓中國在皇家造幣法院的舊址興建一座龐大使館，認為這只會令中國更加肆無忌憚地恐嚇和騷擾英國公民以及歐洲各地反對或批評其政策的異見人士和專家。二人認為將歐洲最大的大使館贈予中方，不僅不相稱，還會產生反作用。

英國保守黨議員、內政部前國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）則提出，皇家造幣法院的位置特殊，地底鋪有電線和管道。許多批評者認為，這些重要通訊基礎設施有利於「間諜活動」。

中國外交部2024年8月曾指，中國政府六年前購買倫敦皇家造幣廠原址房產用以修建使館新館舍，這一購買獲得英國政府同意，並指為外交館舍建設提供支持和便利是東道國的國際義務，中英都有在對方首都修建新館舍的需求，雙方應該相互支持。