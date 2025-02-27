Jeff Bezos更改《華郵》評論版政策　不再刊登2類文章　編輯辭職

美國富豪、亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）2月26日公布更改旗下《華盛頓郵報》（Washington Post）評論版刊登文章的政策，不再刊登反對個人自由和自由市場的文章。他指，評論版編輯David Shipley在考慮過後決定離任。



2025年1月20日，美國華盛頓，圖為多位美國商界巨頭出席特朗普就職儀式，包括亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos，又譯貝佐斯）、Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai）、Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）。（Getty）

貝索斯26日發帖指，他指示《華郵》團隊更改評論版刊登文章的政策，「我們將每天寫作，以支持和捍衛兩大支柱：個人自由（personal liberties）和自由市場（free markets）。當然，我們也會討論其他主題，但與這兩個支柱相反的觀點，只會留待其他人去刊登。」

他指堅信自由市場和個人自由適合美國，認為這些觀點在當前的思想和新聞觀點市場中，仍未得到充份重視，「我很高興我們能夠共同填補這空白。」

他在帖文內並談到，他向評論版編輯David Shipley提出此方針，並向對方稱若然答覆不是「當然可以」（hell yes），就只能是「不可以」（no），對方在經過深思熟慮後，決定離任，他指尊重David Shipley的決定，將尋找一位新編輯來引領新方向。