特朗普指將加徵關稅25%　歐盟稱堅決回應　外長與魯比奧會面取消

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月26日表示將很快宣布對歐盟徵收關稅，料稅率為25%。歐盟回應指，將對不合理壁壘作出堅決和即時的回應。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）正訪問美國，但據外媒指，由於「行程」問題，她與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）的會面取消。



2025年2月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區主持首次內閣會議。（Reuters）

歐盟委員會發言人指，歐盟將對自由和公平貿易中的不合理壁壘作出堅決和即時的回應，包括在關稅挑戰合法和非歧視式政策時。

2月26日至27日正訪問美國華盛頓的歐盟外長卡拉斯，外界原本預料她會與美國國務卿魯比奧會面，但其發言人表示，由於行程問題，卡拉斯將不與魯比奧會晤，但她會與美國議員討論俄烏局勢及跨大西洋關係。

2025年1月17日，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在比利時布魯塞爾。（Reuters）

《政治報》（Politico）歐洲版指會面遭到取消，並引述匿名的歐盟外交官指，「特普政府似乎不會錯過任何一個機會來表明，歐盟對他們來說不是一個參與者。」

特朗普2月26日出席第二個任期的首次內閣會議時，重申對自墨西哥和加拿大進口產品加徵25%關稅措施，將在4月2日生效。他又稱將很快宣布對歐盟徵收關稅，料徵收25%，將適用於汽車和所有其他產品。