「特朗普全對帽」亮相白宮　小甘迺迪面露尷尬　網民：一定很丟臉

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周二(2月25日)在白宮橢圓形辦公室向媒體展示粉絲送給他的新產品,幾頂印着「特朗普都是對的!」(Trump was right about everything!)的帽子,還丟一頂給記者。影片在網上瘋傳,卻有網民發現,總統身後的小甘迺迪(RFK Jr.)表情尷尬,似乎不喜歡特朗普的舉動。



特朗普展示新帽子

特朗普不僅展示這頂新帽子,讀出上面字句,還說:「我認為我們應該製造一些,對吧。但我們確實製造了一些。」

有網民發現,站在特朗普背後的兩位部長反應截然不同。特朗普左手邊的商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)興致高昂地附和道:「永遠對總統說是!」

另一邊的衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)卻一言不發,滿臉尷尬。

2025年2月25日,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)在橢圓形辦公室展示新帽子。身後站的是衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)和商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)。(TikTok/ @michaelsolakiewicz)

許多網民認為,小甘迺迪是不滿特朗普的自戀行為:「他一定感到非常丟臉。」還有人說:「看起來他寧願地上有個洞鑽進去,也不願呆在那兒」,「盧特尼克太諂媚了!」