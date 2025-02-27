「特朗普全對帽」亮相白宮　小甘迺迪面露尷尬　網民：一定很丟臉

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（2月25日）在白宮橢圓形辦公室向媒體展示粉絲送給他的新產品，幾頂印着「特朗普都是對的！」（Trump was right about everything！）的帽子，還丟一頂給記者。影片在網上瘋傳，卻有網民發現，總統身後的小甘迺迪（RFK Jr.）表情尷尬，似乎不喜歡特朗普的舉動。



特朗普展示新帽子

特朗普不僅展示這頂新帽子，讀出上面字句，還說：「我認為我們應該製造一些，對吧。但我們確實製造了一些。」

有網民發現，站在特朗普背後的兩位部長反應截然不同。特朗普左手邊的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）興致高昂地附和道：「永遠對總統說是！」

另一邊的衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）卻一言不發，滿臉尷尬。

2025年2月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在橢圓形辦公室展示新帽子。身後站的是衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（TikTok/ @michaelsolakiewicz）

許多網民認為，小甘迺迪是不滿特朗普的自戀行為：「他一定感到非常丟臉。」還有人說：「看起來他寧願地上有個洞鑽進去，也不願呆在那兒」，「盧特尼克太諂媚了！」