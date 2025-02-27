剪除、重構、遷移：特朗普2.0來襲，深層政府將何去何從？

自參與2024年美國總統選舉至今，特朗普已就「摧毀深層政府」這一議題多次發表言論並簽署數項行政命令。當地時間2月21日，霍士新聞援引白宮人事主管戈爾（Sergio Gor）的話報道稱：「我們正在進行大掃除。」特朗普長久談論的深層政府究竟是什麼？美國的深層政府將何去何從？



撰文：杜志遠 上海外國語大學國際關係與公共事務學院講師 黃子萱 上海外國語大學國際關係與公共事務學院科研助理



2017年，特朗普在社交媒體推文中首次使用深層政府一詞以批判深層國家與主流媒體。自此，共和黨人也開始頻繁利用此概念抨擊民主黨人對共和黨領導人發起的彈劾事件及政治阻礙。在美國，深層政府並沒有明確的定義，通常是泛指那些有能力置民選政府於不顧而對政府政策施加極大影響的隱秘官僚。

而在共和黨的廣泛引用中，深層政府又被窄化為政府內部阻礙右翼保守派意志的官僚暗網。在特朗普看來，深層政府將阻礙MAGA（讓美國再次偉大）議程的推進，因此試圖尋求途徑來瓦解深層政府在美國政治運行中造成的巨大障礙，實現美國保守派所堅持的對自由主義秩序進行挑戰與重構的長期訴求。

2月19日晚，特朗普簽署的一項有關確保合法治理並實施總統政府效率部 (DOGE) 管制舉措的行政命令要求，包括美國證券交易委員會與聯邦選舉委員會在內的大量獨立機構提交資料以供審查。加強對機構的監察與控制確實是清除深層政府的必要途徑之一。新任聯邦調查局局長帕特爾（Kash Patel）早在2023年《政府黑幫：深層政府、真相與我們的民主之戰》一書中提出需要通過物理和結構上的分離將監察體系與深層政府分開，合理使用傳票權揭露深層政府的腐敗行為。

這一點與行政命令中提及的「所有行政部門和機構必須將所有擬議和最終的監管行動提交總統辦公室下屬的訊息和監管事務辦公室審查，且所有監管機構都將設立白宮聯絡職位」不謀而合。

2025年2月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區主持首次內閣會議。（Reuters）

當然，該命令也與特朗普此前推動解僱特定獨立機構領導人、職員的行動也密切相關。2月11日，特朗普簽署了一項關於削減聯邦政府工作人員的行政命令。截至目前，多個部門已經公布了裁員人數與裁員計劃，解僱規模超萬人。在共和黨人眼中，行政機構的冗雜使得各領導層權力的膨脹達到頂峰，也使官僚機構成為了美國政府的「第四分支」。通過掌控深厚的人脈網絡與複雜化、專業化決策落地的施行過程，這些長期任職的官員為自己製造了監督灰色地帶。

因此，解僱與MAGA議程背道而馳的領導者、剪除不必要的人員旁枝成為了強化監管的重要前提。而在削減預算方面，特朗普或利用管理與預算辦公室（OMB）來限制各機構的項目運行與財政支出，從而「馴服」官僚體系。

此外，美國人事管理辦公室在1月發布的一份臨時指導備忘錄中還涉及了一項將重構美國公務員體系的指導方針，即取消對公務員的制度性保護。該份備忘錄可以被視為特朗普在第一任期內所頒佈的「計劃F」的延續。

2025年2月26日，美國華盛頓，圖為馬斯克首次參加特朗普政府的內閣會議。（Reuters）

當前美國國家公職人員根據職務性質和任命方式的不同分為政治任命官員與職業文官兩大類。大部分的公務員職位（職業文官）都為競爭性職務，即官員通過政府公開招募流程後擇優錄取。這部分文官在原則上應該保持行政中立並且受到聯邦公務員制度的保護。在特朗普看來，這些具有極大自由度的受保護公務員正是深層政府滋生的「沼澤」。

因此，重新劃分聯邦僱員類別，將從事政策相關角色的聯邦職業歸類為能夠被機構隨時解僱的「F類」（Schedule F）員工——是特朗普政府革新公務員體系的核心要義。根據OMB分享的文件顯示，沃特將重新分類的職位名單外延擴大至辦公室經理、IT工作者和許多其它較低類別的職位。大批可以像政治任命者一樣被隨意解僱的F類僱員的出現，不僅強化了總統對於職員的監督控制，也為特朗普向關鍵職位中安插右翼發言人提供了巨大空間。

與此同時，在特朗普勝選後發布的十條綱領中還提到將努力把龐大的官僚機構遷出華盛頓，遷往「充滿愛國者」的地方。這一趨勢在其第一任期內已初步顯現。2019年特朗普將土地管理局總部遷至科羅拉多州，並將農業部的兩個機構遷至堪薩斯城。儘管這項舉措在當時造成了大量官員流失與技術人員出走的情況，但結合前面所提的清除計劃，或許正是這一嘗試更加堅定了特朗普遷移機構的信心。

2月21日，新任聯邦調查局局長帕特爾（Kash Patel）宣誓就職。（Reuters）

值得一提的是，聯邦調查局或許會成為特朗普遷移的重點機構。作為深層政府盤踞的關鍵巢穴，共和黨人認為將聯邦調查局留在華盛頓總部大樓中只會導致機構佔領以及無止境的溜鬚拍馬事件的發生，而這些蜂擁至華盛頓的特工往往只是為了晉升。在右翼人士看來，美國曆史上發生過政治化程度最高的案件（「通俄門」、海湖莊園突襲行動等）都是同一批腐敗特工在華盛頓為深層政府服務。因此將機構遷出首都將在一定程度上打擊所謂「暗黑勢力」的腐敗網絡。

不可否認，深層政府的有力武器還有泄露、污化國家關鍵訊息的媒體。在共和黨人看來，是整個聯邦政府對於所有重要文件的不公開不透明給了媒體利用大眾心理鼓動大眾反對情緒的可趁之機。聯邦機構的臃腫、政治化與孤立姿態為訊息共享增添了許多障礙，機構間互相競爭引發的「煙囱效應」（即機構內部訊息直接向上輸送給對應領導層而非各部門之間積極共享）使得官僚個人、部門整體的自我意識異常強烈。

在此語境下，設立統一的政府分級制度與訊息共享中央存儲庫也將是特朗普政府改革的重點之一。所有聯邦機構需要採用一套通用標準來劃分文件、訊息所屬類別，並取消各機構內部深層政府為了逃避訊息共享而設立的官僚主義式繁雜訊息分類與解密過程。同時，在去年發布的競選視頻中，特朗普曾承諾建立一個「真相與和解委員會」，該委員會將「解密並公布所有有關深層政府監視、審查和腐敗的文件」。

2025年2月22日，總統特朗普（Donald Trump）在美國馬利蘭州（Maryland）國家港口舉行的保守派政治行動會議 (CPAC) 年會上發表演說。（Reuters）

很明顯，特朗普清除深層政府的本質動機是掃除自由派精英在政策議程推進過程中為其設置的障礙。但是總統權力的擴張與深層政府的瓦解是此清掃進程的一體兩面。在改革公務員體系、撤除官僚機構時，深層政府勢力在美國政治中的脱離就為總統行政權力的擴張留下了充足的空間。

特朗普所依靠的是美國國內不佔優勢的「單一行政官」法律基礎，想要塑造的則是重構美國政治、經濟、文化的救世主強人形象。自美國建國至今，總統權力一直在憲法的有限制約內不斷擴張，特朗普對深層政府的大掃除無疑會將此種「帝王式」權力膨脹趨勢帶至頂峰。深層政府真的會離開美國的政治生態嗎？答案當然是否定的。

或許，聯邦體制內部本不存在足以吞噬美式民主的猛獸，而特朗普則是深層政府本身。