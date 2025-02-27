特朗普正親手熄滅「民主燈塔」？

當地時間25日，美國眾議院共和黨籍意願威爾遜（Joe Wilson）宣佈，他正在起草一個新法案，建議發行印有特朗普（Donald Trump）肖像的250美元面值鈔票。

目前，美國的貨幣體系中，主要用於流通的美元鈔票共有七種面額，分別是1美元、2美元、5美元、10美元、20美元、50美元和100美元，印在這些鈔票上的都是美國歷史上的傑出政治人物。現在特朗普也可能獲得這樣的待遇。

值得注意的是，這不是共和黨眾議員第一次提議將特朗普頭像印上美元。2024年6月，亞利桑那州共和黨眾議員Paul Gosar就提議重啟已廢止的500美元紙幣，並將特朗普頭像印於其上，聲稱此舉可「對抗拜登通脹」並創造收藏價值。

特朗普此前也有過讓自己的頭像出現在美鈔上的想法。據《華盛頓郵報》2019年報道，特朗普曾指示財政部將他的名字印在經濟刺激支票上，這一舉動被認為是他試圖在貨幣上留下個人印記的一種方式。

事實上，圍繞將特朗普印記深刻於美國歷史的提議一直持續不斷。當然也引起了不少爭議。前不久，佛羅里達州共和黨議員Anna Paulina Luna，也提出了一個頗具爭議的提案，建議將特朗普總統的面孔刻入拉什莫爾山，也就是美國的「總統山」。

Tesla和SpaceX的CEO馬斯克（Elon Musk）也在社交媒體上發言稱，鑑於特朗普總統所取得的成就，他認為特朗普應當在總統山擁有一座雕像，他甚至表示自己願意親自負責雕刻工作。

2020年12月7日，美國「第一女兒」伊萬卡在個人推特賬戶分享了一張其父特朗普與總統山的P圖合照引網友群嘲。（資料圖片）

總統山以在山體上雕刻有四位美國總統的巨大雕像而知名。這四位總統分別代表了美國的誕生（華盛頓 George Washington）、壯大（杰弗遜 Thomas Jeffersion）、發展（老羅斯福 Theodore Roosevelt）和統一（林肯 Abraham Lincoln ），共同構成了美國開國130年內的歷史脈絡。若特朗普的雕像也上了該山，那代表什麼呢？代表美國的「再次偉大」（MAGA）？還是其它？

類似讓美國人抓狂的行為，還不止這一樁兩樁，而且也不都是由特朗普的粉絲或共和黨馬屁議員提出，有些甚至是由特朗普總統本人親自提出。

前幾天，特朗普就在自己的「真實社交」平台上發文稱：「擁堵收費已死，曼哈頓和整個紐約都得救了。國王萬歲！」成為美國歷史上第一位喊出「國王萬歲」的總統。

而就在特朗普自稱「國王萬歲」的帖子發出後不久，美國白宮帶頭在X、Instagram、Facebook等多個官方社媒賬號上轉發了特朗普的貼文，並附上了一張類似於《時代》雜誌封面的圖片。圖片上的特朗普頭頂王冠，背後則是紐約曼哈頓，左下角寫着「國王萬歲」。

白宮官方社交媒體賬號發圖「國王萬歲」。（白宮官方X賬號）

美國是在反對歐洲王權的基礎上，由歐洲流亡或流放到新大陸的歐洲人建立的。歷史上，這個國家一直以反王權和專制著稱。

兩百多年來，美國所建立的三權分立和聯邦制民主制度，一致被認為是人類社會的現代制度模範，被很多人稱為「民主燈塔」。

19世紀的法國政治學者、寫下過政治歷史學名篇《舊制度與大革命》的托克維爾（Alexis de Tocqueville），在遊歷美國後也寫下過《論美國的民主》一書，將美式民主制度視為制度典範，福山（Francis Fukuyama）則在上世紀90年代冷戰結束後，以美國制度為模板提出了「歷史的終結」的結論。

但是現在，特朗普正將這座燈塔親自熄滅。