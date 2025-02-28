巴西農夫車高速撞向另一車尾　女子在兩車之間奇蹟大難不死｜有片

巴西聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）2月22日發生一宗車禍，一輛在馬路上風馳電掣的農夫車（Pickup Truck，又稱皮卡）猛烈撞擊一輛停泊在路邊的汽車車尾。一名女途人剛巧路過停泊的汽車，農夫車在相撞後極速彈向一旁，她夾在二車之間居然奇蹟地毫髮未傷。



事發當地時間上午8時30分左右，馬路上方的閉路電視記錄下這驚險一幕，這名女途人在事發前一刻剛剛走過停泊另一車的車尾卻躲過了這場浩劫，她在撞擊發生後才驚覺，嚇得走到路旁人行道上。捱撞的汽車則滑向路邊商店，險些撞到另一名路過的途人。

有網民分享事發時的閉路電視影片：

鄰街一間商店的員工Erica Figueiredo聽到巨響趕到現場，指女途人因為緊張「幾乎說不出話來」。

2025年2月22日，巴西聖卡塔琳娜州，圖為一輛農夫車撞擊另一車的車尾，差點撞上途人，所幸途人受驚所幸無傷。（截圖自X@elorwelliano）

警方事後表示，肇事駕駛的司機也沒有大礙，他供稱當時遇上急事，未注意到女途人與行車狀況才發生意外。