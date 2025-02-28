特朗普狂砍對外援助92%合同被取消　USAID被裁員工僅獲15分鐘收拾

英國媒體2月27日報道，美國務院將取消國際開發署（U.S. Agency for International Development，USAID）超過九成的「對外援助」合同。據報道，隨著特朗普（Donald Trump，又譯）政府大幅削減USAID的預算，該部門高層向員工發電郵，告知他們在27至28日兩日期間，每人有15分鐘的時間返回位於華盛頓的辦公室取回個人物品。



路透社引述美國務院發言人報道，國際開發署就6200項多年期「對外援助」合約進行評估，總價值582億美元（約4526億港元）。經國務卿魯比奧審查，「作為美國優先政策的一部份，近5800項總價值540億美元（約4200億港元）的合同決定被取消，減幅度高達92%。

報道指，該次審查還對超過9100筆總價值159億美元（約1237億港元）的對外援助贈款，最終確定取消超4100筆總價值近44億美元（約342億港元）的贈款，減幅接近28%。

馬斯克領導的政府效率部（DOGE）把緊縮開支大刀揮向美國國際開發署（USAID），美國民眾2月3日手持橫額在總部外聲援USAID。（Reuters）

據報道，國際開發署是美國聯邦政府負責大部份對外非軍事援助的專責機構，也是特朗普政府重點整頓目標，其位於首都華盛頓的總部辦公室已被關閉。

據路透社獲得的一份內部備忘錄顯示，被USAID辭退的員工只有15分鐘返回辦公室清理及收拾個人物品。

美國政府僱員聯合會（American Federation of Government Employees ）在社交平台的一篇貼文中表示：「這是冷酷無情、無禮的，不應該如此對待辛勤工作的美國中產階層。」

自2008年，一直在USAID通訊部門工作的史蒂芬斯（Angela Stephens）表示，對於該機構的員工來說，這是令人悲傷的一天。

史蒂芬斯指：「每逢新政府上台總會有變化。我們萬萬沒有想到的是，我們任職的機構會被解散。我不知道下一步該怎麼做。」

在特朗普展開第二個總統任期前，USAID有超過1萬名員工，目前除被視為必要的工作人員外，其餘全數被勒令休假。