法防長：法國亦想要烏克蘭礦產資源　與基輪方面談判數月

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（2月26日）宣布，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）預計將於周五在白宮與美國簽署一項礦產協議。法國國防部長周四表示，法國也在尋求獲得烏克蘭的礦產資源，且已經談判數月。



法國防長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）向法國新聞廣播電台（RFI）表示，自去年10月以來，法國一直在與烏克蘭討論開採烏方礦產以用於法國的國防工業。

2025年2月20日，法國國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）在法國基地舉行的法國軍隊撤離西非國家的儀式上發表演說。（Reuters）

勒科爾尼說：「我們的國防工業將需要一定數量的關鍵原材料來製造自己的武器系統，這不只是明年的需求，更是未來30年乃至40年的需求，希望法國能夠『多元化』進口此類礦物。」因此，根據法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的指示，勒科爾尼就此問題與基輔方面進行討論。

法國沒有具體說明尋求的是哪種礦產。烏克蘭一直向美國供應對各種技術至關重要的稀土資源，包括用於電池的鋰以及用於核能、醫療設備和武器的鈾。