西班牙4月取消「黃金簽證」　400萬買樓換居留權將成歷史

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出「金卡」計劃，外國人花費500萬美元即可獲得移民美國的途徑。西班牙2014年亦推出過「黃金簽證」（golden visa）投資移民計畫，通過購買至少50萬歐元（約403.8萬港元）的西班牙房產，非歐盟居民即可獲得居留簽證，但這個「黃金簽證」將在今年4月廢除，以拯救國內住房危機。



「黃金簽證」規定，申請者可選擇4種投資方式，包括購買價值至少50萬歐元的房產，或相當於100萬歐元如股票的金融工具，或至少200萬歐元的西班牙公債，還有在西班牙建立創造就業機會的公司。

圖為西班牙護照。（Getty Images）

該簽證有效期為1年，持有人可申請2年居留許可，如果持續滿足申請條件，可再續簽5年居留許可。在西班牙連續居住10年後，若符合法律要求，可以申請國籍，獲得公民身分。

但由於西班牙房價不斷上漲，馬德里、巴塞羅那等主要城市的房屋壓力不斷上升，首相桑切斯（Pedro Sanchez）2024年4月表示，將終止「黃金簽證」計劃。

2023年一份報告顯示，中國和俄羅斯公民是「黃金簽證」主要受益者。自2013年以來，西班牙向中國投資者發放了2,712份簽證，對俄羅斯投資者發放了1,159份簽證。