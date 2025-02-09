歐洲極右翼政要西班牙集會籲歐洲優先　德國示威抗議另類選擇黨

歐洲多個極右和右翼政黨周六（2月8日）在西班牙舉行了一場主題為「讓歐洲再次偉大」的集會，讚揚美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「美國優先」施政理念，呼籲歐洲各國政府跟隨其步伐，讓歐洲再次強大。在同一日，超過20萬人於德國慕尼黑遊行，在2月23日大選前抗議極右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）。



約2000人周六在馬德里參與集會，出席者包括匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）、意大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）、法國極右翼國民聯盟（National Rally，RN ）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）等歐洲多國政要。其中馬林勒龐表示：「我們正面臨一個真正的全球轉折點。『特朗普颶風』正在席捲美國。」而歐爾班則形容，「昨天我們是異端者。今天我們是主流……我們是未來。」

2025年2月8日，歐洲極右和右翼政黨在西班牙舉行集會，呼籲跟隨特朗普步伐讓歐洲再次強大。（Reuters）

保護歐洲邊境免受非法移民的侵害是每名發言者都談到的話題。多名右翼政要還敦促歐洲國家做出改變，以國家利益優先。

同日在德國慕尼黑，有逾20萬人上街示威，反對極右勢力抬頭。其中許多人舉着反對德國選擇黨的標語，上面寫着「種族主義和仇恨不是一種選擇」等口號。目前民調顯示，反移民的極右Afd黨支持度排第二位。