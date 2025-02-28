《你的名字》製片要求高中女生傳裸照罪成　判監4年

日本人氣動畫《你的名字》（君の名は。）製片伊藤耕一郎涉嫌要求未成年少女傳裸照，和歌山地方法院2月28日裁定他猥褻行為罪成，判監4年。



每日放送（MBS）報道，現年53歲的伊藤耕一郎涉嫌在2022年11月至2023年12月期間，向兩名當時未滿18歲、在社交平台認識的女高中生11次進行猥褻行為，事後向對方提供2萬至6萬日圓不等，

當地傳媒早前披露案情，指伊藤在社交平台見到一名當時年僅15歲的女高中生「想要錢」貼文後，向對方轉帳1.25萬日圓，並私下要求她傳裸照。

伊藤之後被警方以涉嫌違反兒童買春、兒童色情禁止法逮捕。而他在審訊期間承認控罪，其辯護律師就他是否強迫女事主傳送有關照片作為爭論焦點。

《你的名字》製片伊藤耕一郎現身法院。（MBS網站截圖）

和歌山法院28日裁定伊藤11項兒童賣淫、9項性姿態攝影、10項製造兒童色情物品罪成，判處4年監禁。法官在判詞提到，伊藤在網上尋找可能發生性關係的未成年女子，再多次以金錢換取猥褻行為，形容事件對身心未成熟的人士影響深遠。

伊藤耕一郎與新海誠合作多年，並參與過《秒速5厘米》、《言葉之庭》、短片《十字路口》、《你的名字》、《鈴芽之旅》等作品。