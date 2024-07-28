巴黎奧運｜影裸照比奪冠更吸金？盤點下海選手　不全裸都搵這個數

2024巴黎奧運不僅場上競爭激烈，場下選手們的生活也吸引不少民眾關注。近年多位知名奧運選手紛紛開啟自己的成人平台帳戶，認為這是一個輕鬆賺外快的好方法，他們會在平台上分享許多清涼、裸露照、同時與粉絲們互動，吸引粉絲們花錢訂閱。對此，外媒估計，部分選手在成人平台上賺到的收入，甚至比贏得奧運金牌還高。



在主打成人限制級影音圖文創作內容、全球知名訂閱制成人社群網站OnlyFans上，有開設帳號的選手，有參加本屆奧運的英國跳水好手Jack Laugher和他的幾位隊友，另外還有加拿大撐竿跳運動員Alysha Newman ，以及曾在2012倫敦奧運，拿到女子籃球銅牌殊榮的澳洲選手Liz Cambage等人。

Jack Laugher（IG@jacklaugher）

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據《紐約郵報》報道，Jack Laugher表示，OnlyFans有助於補貼他在運動生涯中獲得的相對較少的收入。Jack Laugher感嘆：「（多年來）收入都沒有改變，我是世界前三，但每年收入只有約2.8萬英鎊。」但是「顯然，我擁有人們想要的東西。我很樂意利用這一點賺錢，我是個小有野心的人，如果可以的話，我想多賺點錢。」



Jack Laugher的帳戶每月訂閱費用為10英鎊，他並未透露他從OnlyFans帳號中獲得多少額外收入，不過他的帳號並未提供全裸內容。僅是分享「穿着泳褲、三角褲、四角褲等可以在工作場合觀看的畫面」，並為粉絲提供與他私下聊天的機會。

Jack Laugher的幾位隊友也紛紛投入內容創作。像是Noah Williams、Daniel Goodfellow和Matty Lee都開設了OnlyFans帳號，同樣分享挑逗但不露骨的內容。Matty Lee每月訂閱費用為20美元，他在個人頁面上註名：「請記住，我是英國跳水隊的選手，不是色情明星。所以一切都是可在工作場合瀏覽的內容，是一個我可以與你們互動的地方。」

Matty Lee（IG@mattydiver）

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另外，加拿大撐竿跳選手Alysha Newman現年30歲，也將出戰本屆巴黎奧運，《每日郵報》認為，她在平台上每月收費10英鎊，無論她在巴黎的成果如何，都確定能賺取一筆不菲的收入。



而2012年奧運女子籃球銅牌得主，現年32歲的澳洲籃球明星Liz Cambage，體育生涯的薪水也未能讓她滿意 ，《每日郵報》指出，Liz Cambage曾經聲稱，一個教練可以賺取比她們最高薪球員多四倍的收入，因此她在2022年將注意力轉向OnlyFans。且根據《TotalSportal》的估計，她每月收費10英鎊的帳戶，可讓她每年賺取124萬英鎊。

體育生涯的薪水未能讓Liz Cambage滿意。（IG@ecambage）

依照台灣「國光獎金獎勵辦法」，本屆巴黎奧運金牌選手可獲2000萬獎金，相比之下據USA TODAY指出，美國的金牌奬金約37500美元，澳洲只有約13340美元，英國則沒有發放獎金。

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