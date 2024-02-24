《你的名字》52歲製片人被捕　涉要求15歲高中女生傳裸照

日本動畫《你的名字》和《鈴芽之旅》擁有高人氣，不料，製片人伊藤耕一郎被爆出，涉嫌要求未成年少女傳裸照，還從其手機搜查出海量不雅照，疑似有多人受害，目前已被警方逮捕。



綜合日媒報道，52歲的伊藤耕一郎3年前透過社群平台，認識當時年僅15歲的女高中生，他看到女方發出「想要錢」的貼文後，轉帳1萬2500日幣（約港幣650元）給予對方，並私訊表明「想要妳傳裸照給我」；而他已經遭到警方依照涉嫌違反兒童買春、兒童色情禁止法逮捕。

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伊藤耕一郎遭逮捕後，雖然承認嫌疑，卻表示：「知道對方是未滿18歲的女性後，依舊有要求對方傳裸照好幾次，但不知道此次案件的對象是誰。」他直言與多名女子都曾有類似互動，記不清到底是哪位女學生；警方也在他的手機搜出數張淫穢照，且主角皆為不同人，將持續調查是否還有其他受害者。

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事實上，伊藤耕一郎從2004年開始，就在新海誠身旁工作，是多年夥伴也參與過許多作品，包括《秒速5厘米》、《言葉之庭》、短片《十字路口》、《你的名字》、《鈴芽之旅》等；而他被爆料犯罪後，許多日本網友將《你的名字》主題曲《前前前世》，諷刺改為《前前前科》。

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