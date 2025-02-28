路透社：FBI局長考慮聘請UFC教練　對特工進行武術訓練

路透社周四（2月27日）引述4名消息人士稱，美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）正考慮聘請終極格鬥冠軍賽（UFC）教練，來加強特工的武術和自衛技能。



據悉，帕特爾新任局長周三在與FBI的55名外地辦事處主管的首次視像通話會議上討論這一想法。兩位知情人士表示，現任FBI特工稱這個想法「超現實」且「古怪」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就喜歡終極格鬥。報道稱帕特爾表示，被總統任命為FBI副局長的極右翼媒體人Dan Bongino是UFC的忠實粉絲，也是他鼓勵帕特爾嘗試這種訓練。

帕特爾認為這提議很棒，並正在探索FBI和UFC之間的合作。

2024年11月16日，美國紐約市，在麥迪遜廣場花園舉行的 UFC 309 比賽期間，候任總統特朗普（右）與UFC總裁Dana White（左）交談。（Reuters）

自上週宣誓就任局長以來，帕特爾就一直給FBI帶來震動。他採取的首批行動就包括要求將約1,500名FBI員工，從華盛頓調到全國各地的外地辦事處，以及位於阿拉巴馬州亨茨維爾（Huntsville）的FBI辦公室。

據悉，在周三的電話會議上，帕特爾重申縮減總部人數並將員工重新分配到外地的決心。據稱他還表示，Bongino將在3月中旬開始新的工作後，立即着手訪問駐外辦事處。