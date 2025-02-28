特朗普威脅徵收25%關稅　歐盟回應：已準備貿易武器

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅對歐盟進口商品徵收25%的關稅，稱歐盟成立就是為了「欺負美國」（screws America）。歐盟周四（2月27日）表示，已準備好對美國部署最強大的貿易武器。



Politico.eu報道，歐盟農業執委Christophe Hansen在巴黎農業展「Salon de l'Agriculture」 與法國農業部長Annie Genevard會面後表示：「我們有一個反脅迫工具（ACI），必須使用它。」

2025年2月17日，波蘭華沙，在波蘭國防部與微軟合作協議的簽署儀式前，歐盟和北約旗幟在場地內飄揚。（Getty）

歐盟的貿易武器是在特朗普第一任期（2017至2021年）後製定，旨在對配額、關稅或限制外國投資等貿易歧視行為進行廣泛的報復。

歐洲議會國際貿易委員會主席、一向溫和的德國社會民主黨人朗格（Bernd Lange）表示，無論是關稅還是立法威脅，歐盟不會讓自己受到欺凌。

圖為2024年12月19日，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在比利時出席歐盟領導人峰會。（Reuters）

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在社交平台X（舊稱Twitter）反駁特朗普：「歐盟的成立不是為了欺負任何人。恰恰相反。它成立的目的是維護和平，建立各國之間的尊重，創造自由和公平的貿易，加強我們跨大西洋的友誼。就這麼簡單。」

歐洲議會貿易委員會副主席、比利時議員Kathleen Van Brempt也表示：「歐盟委員會必須迅速採取反制措施應對特朗普的關稅戰。」

啟動ACI需要歐盟27個成員國中的15個支持，在此之前，歐盟的第一個手段就是恢復針對特朗普第一任期關稅措施而徵收的懲罰性關稅。