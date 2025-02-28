特朗普2.0英美特殊關係還在　澤連斯基能從施紀賢身上學到什麼？

2月27日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）成為了第二位訪問白宮的歐洲國家領袖。施紀賢和（Donald Trump）可算是「風馬牛不相及」的兩種人：一個是拜登式的中間偏左政客，另一個是右翼民粹主義者；一個是喜歡談政策細節的沉悶官僚，另一個是語不驚人死不休、大話連篇的政治表演家；一個喜歡聽貝多芬奏鳴曲、吃素三十年，另一個的政治主題曲是YMCA、餐餐麥當勞……

不過，在兩人的交流上，特朗普卻是充滿溫情，對施紀賢和英國讚不絕口，而且施紀賢似乎還真的拿到了一些好處。

澤連斯基不再是「獨裁者」？

在這場會面中，施紀賢最希望得到的當然是特朗普保證美國會為未來歐洲國家派駐烏克蘭的維和部隊提供「後盾」（backstop）。（施紀賢本周末會在倫敦同歐盟討論相關問題。）

雖然特朗普一如預期沒有作出這樣的承諾，卻為此作出了相對正面的表態：一是「維持和平很容易……讓我先達成和平」；二是稱英軍很出色，「他們不需要幫忙」，但「如果他們需要幫忙，我們永遠和英國在一起」；三是特朗普認為他28日就會同烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）簽署的礦物協議已經構成一種「後盾」，因為未來「我們將會在那裏，在（烏克蘭）進行工作」。

2025年2月27日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室會見訪美的施紀賢。（Reuters）

在施紀賢面前，特朗普也「忽然忘記了」他曾指澤連斯基是個「獨裁者」。當記者問及此語，特朗普笑着回應：「我有這樣說過嗎？我不能相信我有這樣說過。下個問題。」

這一方面是給施紀賢面子，另一方面也是要為澤連斯基訪美簽約改善外交氣氛。

英國倖免關稅戰？

除了烏克蘭的問題外，英國似乎將成為全球僅有能避過特朗普關稅戰的國家。特朗普聲稱施紀賢是個「非常強硬的談判者」，很努力在遊說美國不要向英國加關稅。「我們很可能會達成一個真正的貿易協議，使關稅變得不再必要。」

特朗普前一天才威脅要向歐盟加徵25％關稅，聲稱「歐盟是為對付美國而成立的」。在見施紀賢之前，特朗普也威脅此前獲押後實施30天的加拿大、墨西哥25％關稅會在3月4日如期實施，而且會同時向中國再加10％的額外關稅（本月初特朗普已落實第一次10％的額外對華關稅）。他也重申針對全世界的「對等關稅」會在4月2日落實。

在見施紀賢之前，特朗普也威脅此前獲押後實施30天的加拿大、墨西哥25％關稅會在3月4日如期實施，而且會同時向中國再加10％的額外關稅。（Truth Social截圖）

在此，英國頗為幸運，因為英國對於美國的貿易順差主要在於服務而非商品（2023年達880億美元左右，與加拿大的大約1,000億美元相約），而特朗普似乎只着重商品貿易而不顧服務。在商品貿易上，英國同美國幾乎是平衡的。

在芸芸關稅威脅中，直接影響到英國的大概就只有3月12日實施的25%鋼鋁關稅。鋼鋁對美出口只佔英國鋼鋁總出口量的5至6％，牽涉幾億美元而已。

不過，要談成英美自由貿易協議還是一件很遙遠的事。施紀賢就澄清雙方的協議會聚焦在技術領域（按：這可能牽涉人工智能，英美早前在巴黎的人工智能峰會上一同拒絕簽字）。但從特朗普稱英國跟歐盟「很不一樣」的表態來看，特朗普並沒有意圖要向英國發動關稅戰。

2025年2月27日，美國華盛頓，圖為特朗普與施紀賢出席聯合記者會。（Reuters）

Diego Garcia問題的外交勝利

除了關稅之外，特朗普也出奇地在英國向毛里求斯（Mauritius）交還查戈斯群島（Chagos Islands）的問題上扶了施紀賢一把。

工黨政府去年上台後決定按照國際法將英國去殖民化時從毛里求斯劃走的查戈斯群島交還毛里求斯，其中建有關鍵美軍基地的迪戈加西亞島（Diego Garcia）則由英國付費租用99年，讓基地得以保留。問題是，主權交還協議達成後，毛里求斯換了政府，新政府要求英國提前交付部份租金，而且99年的租金據報高達90億英鎊，不只惹來保守黨、英國改革黨（Reform UK）的攻擊，連工黨內部也開始對主權交還有質疑之聲。

本來美國共和黨人傾向反對英國將查戈斯群島主權交還毛里求斯。國務卿魯比奧（Marco Rubio）在上任前也曾批評主權交還對美國國家安全利益構成「嚴重威脅」，認為毛里求斯同中國關係過密。

查戈斯群島：圖為迪戈加西亞島的航拍照片。（Reuters）

然而，在施紀賢面前，特朗普卻稱：「我需要看到（主權交還協議）的詳細內容，但看起來並不差......我認為我們會傾向跟從你的國家。」這對於施紀賢而言絕對是一大外交勝利。

特朗普的態度和政策讓步，顯示出英美之間依然有某種「特殊關係」。雖然早幾天訪問白宮的馬克龍（Emmenual Macron）也同特朗普展示親熱、馬克龍的法文也獲特朗普大讚是「美麗的語言」，但馬克龍幾乎是空手而歸－－歐盟官員據報在背後直稱馬克龍的訪問是「浪費時間」。

有「王室牌」也需要打得好

面對特朗普，英國當然有天然的優勢。一方面，施紀賢天生就有美國人普遍趨之若鶩的英國口音。着重公關包裝的特朗普聽來順耳，在施紀賢面前感嘆：「多美的口音。如果我有這口音，我20年前就當上總統了。」

另一方面則是英國王室牌。大家都知道施紀賢訪美必定會代表英王查里斯（King Charles）送來國事訪問的邀請。特朗普當然知道，因此簡單送上邀請並不足以贏取特朗普歡心。

2025年2月27日，華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，不在圖中）時，手持英王查理斯（King Charles III）的一封親筆信。（Reuters）

施紀賢為此就特別安排好一套劇情。在火爐前同特朗普共坐面對記者的談話之間，施紀賢突然給特朗普拿出一封信。特朗普表現驚訝，反問「我是不是應該現在就讀它？」施紀賢馬上說是。然後全場靜默。特朗普讀罷大讚這是一封「漂亮」的信，還向記者展示查里斯的簽名。

施紀賢特意戲劇性地問特朗普「我還未得到你（是否接受邀請）的答案」，特朗普當然說「答案是：是！」施紀賢也解釋二度獲英王邀請國事訪問是「史無前例」的，「這非常特別」。

有「王室牌」是一回事，打好這張「王室牌」又是另一回事。施紀賢很明顯打好了這一張牌。

如果大家記得的話，早兩個月前，馬斯克（Elon Musk）還在X上面日日批評施紀賢，呼籲英國重選推翻工黨政府。但如今施紀賢親臨華府，馬斯克卻出奇地沉默。這份沉默的背後，也許就是特朗普2.0版的英美特殊關係。

三堂課

施紀賢一去，澤連斯基就名符其實的「接踵而來」。雖然澤連斯基沒有施紀賢的英國口音，沒有「王室牌」，但他還是能從施紀賢身上學習一些應付特朗普的外交手腕。

一是「不要罵只要讚」。澤連斯基此前回應特朗普指是烏克蘭開戰的錯誤說法時，直批特朗普活在虛假資訊之中，就引來如今特朗普的「獨裁者」論。相較之下，美國早幾天才在聯合國大會和安理會上同英國分道揚鑣，通過對俄有利的俄烏戰爭相關決議。但施紀賢則依然大讚特朗普扭轉烏克蘭的國際討論，為終止戰爭創造機會。

2024年9月27日，美國總統候選人、前總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基在紐約市特朗普大廈會面。（Reuters）

二是「在適當時候堅持立場」。例如施紀賢在特朗普面前就有力地回應了此前副總統萬斯（J.D. Vance）批評英國限制言論自由的說法，而且也公開更正特朗普稱歐洲有從烏克蘭收回援助資金的說法。如果太過沒有腰骨，特朗普並不會將你放在眼內。

三是「送禮也要送得有心思」，正如施紀賢突然給特朗普送信的劇情鋪排一般。這次澤連斯基帶着烏克蘭的礦產承諾而來，不能隨便簽個字便去，必需有足夠的戲劇性。演員出身的澤連斯基在方面其實理該比施紀賢更具優勢。

到底澤連斯基能否從施紀賢這次成功訪問之中學到一招半式，24小時內自有分曉。