哈馬斯：會將10月7日大屠殺重演一次又一次

巴勒斯坦極端組織哈馬斯政治辦公室成員（Ghazi Hamad）11月3日接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時稱，準備在交換人質和囚犯問題與以色列達成「全面妥協」。面對以色列持續的攻擊，他說



哈馬德就交換人質一事提出的條件，與哈馬斯先前的要求相同：釋放以色列境內的所有巴勒斯坦囚犯，以換取240名以色列人質獲釋。

哈馬德明確表示，以色列必須撤銷在加沙的攻勢，才能進行任何形式的人質談判。 「我們希望停止對我們人民的侵略、殺戮和屠殺。之後，我們可以談論人質、囚犯，談論一切。但首先，他們必須停止侵略。」

這名哈馬斯官員還堅稱，10月7日有平民傷亡是意外，是「當地局勢變得複雜」的結果——他10月24日接受黎巴嫩媒體LBCI採訪時也使用這個說法。

此外他在採訪中表示，哈馬斯會將10月7日的事件重演一遍又一遍。

我們必須給以色列一個教訓，我們會一次又一次地這樣做。「阿克薩洪水」（Al-Aqsa Flood）只是第一次，還會有第二次、第三次、第四次。因為我們有決心……去與以色列鬥爭。

他在接受NBC採訪時被要求澄清以上說法。他基本上沒迴避，而是提到自戰爭開始以來大量被殺害的加沙平民。他稱，加沙人民已遭受苦難17年，「反抗佔領」是巴勒斯坦人的合法權利。

他將以色到與德國納粹相提並論，以當時歐洲猶太人悲慘處境來進一步闡述自己的觀點。哈馬德說：「（哈馬斯反抗以色列）是根據國際法進行的，」他說：「根據所有規定和法律。在歐洲，你有權反抗納粹。」